CAMEROUN :: Ekambi Brillant évacué en Turquie :: CAMEROON

De l’hôpital de la garnison à l’hôpital général de Douala et finalement une évacuation sanitaire en Turquie, on ne peut pas dire que le chanteur de Dibombari est au mieux de sa forme.

Si le diagnostic vital n’est pas engagé selon son manager Joseph Marie Debalois Fiatchoua, Journaliste culturel et archiviste musical, son attaché de presse qui le suit depuis près de 20 ans, on ne peut pas dire qu’il est au mieux de sa forme. Il y a deux mois, Ekambi Brillant encore en observation à l’hôpital général à Douala donnait publiquement des signes de restauration physique.

Après environ huit mois d’hospitalisation dont un séjour à l’hôpital militaire et trois mois à l’hôpital général, il a fallu se rendre à l’évidence : Brillant nécessitait une meilleure prise en charge dans une formation au plateau médical plus performant car le mal dont il souffre n’a pas pu être stabilisé sur place.

La direction du Cabinet Civil a donc jugé utile d’engager pour le chanteur une évacuation sanitaire aux frais de l’Etat, pour Régine son épouse et lui, manifestant ainsi une solidarité peu courante à l’endroit de l’auteur de « Cameroon Airlines » Cet encadrement, « Mot’a Muenya » le doit à la Direction du Cabinet Civil de la présidence de la République, compatissant, qui a reconnu en Brillant, l’un des plus grands ambassadeurs de la culture camerounaise depuis les années 70. Apres avoir bourlingué en France et aux Etats Unis, Il est rentré au Cameroun début 1991…