Titan Roulette fait partie des inconditionnels du monde du casino et Supergoal l’a bien compris. Titan Roulette jeu de roulette en ligne qui semble très lucratif.

Titan Roulette se distingue par son logiciel qui est très attractif à vue d’œil. Le développeur a misé sur un visuel qui rappelle la roulette du casino terrestre. L’interface 3D offre un jeu fluide et le graphisme est très réussi. Des jetons sont disposés de part et d’autre de l’écran principal avec une roue au centre.

Le fonctionnement de Titan Roulette

Titan Roulette fonctionne comme une roulette classique avec les mêmes fonctionnalités. Vous allez retrouver les différentes options de paris et le tableau de jeu de la roulette française. Le tapis comporte 37 numéros répartis en 3 colonnes composées 12 numéros.

Vous pouvez retrouver les douzaines à savoir une 1ère douzaine, 2ème douzaine et 3ème douzaine. Et au bout du tapis, vous pouvez retrouver les colonnes.

Il s’agit de la version du jeu qui vous permet d’atteindre des sommes folles le plus rapidement possible. Le jeu met à la disposition de ses joueurs, des promotions et bonus leur permettant de booster leurs gains.

On peut donc dire que les amoureux du jeu de la roulette en ligne seront entièrement satisfaits de Titan Roulette.

