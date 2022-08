CAMEROUN :: Fecafoot : Le Comité exécutif en guerre contre les prévaricateurs :: CAMEROON

C’est l’une des résolutions prises à l’issue des travaux de la session ordinaire de cette instance, tenus vendredi 26 août 2022, à l’hôtel Best Western de Douala.

La résolution n°14 prise au terme de la tenue d’une session ordinaire du Comité exécutif (Comex) de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), vendredi 26 août 2022, à l’hôtel Best Western de Douala, est sans équivoque. «Le Comité exécutif donne mandat au président de la Fecafoot d’investiguer et éventuellement, dénoncer toutes les personnes s’étant appropriées les exonérations douanières et fiscales obtenues par la Fecafoot auprès du ministère des Finances à la Fecafoot, à des fins personnelles». Idem pour la résolution n°15 du Comex qui mandate le président pour inviter les personnes ayant obtenu des fonds à la Fecafoot à produire les comptes d’emploi dans les meilleurs délais.

Dans la foulée, une procédure de recouvrement des sommes dues sera engagée à l‘encontre des personnes débitrices à la Fecafoot. Ce sont là quelques faits saillants des 16 résolutions arrêtées par les 18 membres sur 19 du Comex, présents à la session ordinaire de Douala. A ce traité de chapitre des sources du Messager évoquent le cas de cet ancien président de la Fédération qui aurait profité des exonérations douanières dont bénéficiait la Fecafoot, pour importer du matériel de toutes sortes. Pelleteuses, engins de travaux publics, bottes, sont entre autres articles qui ont malicieusement été dédouanés au nom de la Fecafoot. L’administration fiscale et douanière réclame cet argent à la Fédé. Environ 3 milliards Fcfa. Elle n’entend pas laisser les coupables dans l’impunité. Grâce aux documents rassemblés, la Justice pourrait être saisie dans les prochains jours.

Errements

Autant le dire, l’ère de l’opacité dans la gestion financière est révolue sous le magistère de Samuel Eto’o Fils, le président de la Fecafoot depuis décembre 2021. Un sale temps est perceptible pour tous ceux qui ont abusé de leurs fonctions pour profiter insidieusement de la douane camerounaise, via la Fecafoot. Engagé dans un vaste chantier de redressement du football camerounais, englué dans une spirale de 14 années d’atermoiements et d’errements, l’ex-capitaine des Lions Indomptables à réaffirmer sa ferme volonté de redonner au sport roi, toutes ses lettres de noblesse au pays de Roger Milla.

La restauration d’un climat de confiance, la réconciliation des acteurs du football avec eux-mêmes sont des balises posées par le nouvel exécutif de la Fecafoot. Toutes choses qui seront couronnées par la sentence historique du Tribunal arbitral du sport (Tas), ayant mis un terme définitif à 14 années de turpitudes. Cette victoire de Samuel Eto’o a été saluée à sa juste valeur par les 18 membres du Comex qui l’on ovationné et congratulé, dès l’entame des travaux. En retour, le patron de la Fecafoot, a estimé que ses pairs doivent être fiers d’eux-mêmes, pour avoir écrit une nouvelle page de l’histoire du foot au Cameroun. Dans son allocution de circonstance, le président de la Fecafoot est revenu sur la rupture du contrat avec l’équipementier Coq sportif, pour non-respect des clauses contractuelles. Dans la foulée, il déclare que la procédure spéciale engagée pour le recrutement d’un nouvel équipementier a abouti au choix de la société dénommée «One All sport», une firme américaine ayant établi sa renommée dans les sports automobiles.

Pour Eto’o Fils, le football camerounais est sur la bonne voie. Les résultats obtenus en huit mois sont les indicateurs. Pour poursuivre dans cette lancée, les 18 membres du Comex ont planché sur le budget de la Fédé, le chronogramme des activités pour la nouvelle saison, l’organigramme avant de valider la proposition d’augmentation des indemnités mensuelles des membres du Comité exécutif entre autres.