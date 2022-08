CAMEROUN :: Tourisme : Yaoundé accueille une nouvelle résidence hôtelière, Internationale Zouza immo :: CAMEROON

Le bâtiment conçu conformément aux exigences de la construction écologique, une approche durable est située derrière le stade Olembe au lieu-dit Nkozoa entrée ministre.

Son thème unique, apprend-on, a été inspiré par une combinaison de fantaisie enfantine et de décor moderne grâce à des éléments de cirque qui plongent les clients dans un monde évanescent et inhabituel. L’expérience client est améliorée par la présence de technologies modernes.

En substance, la nouvelle résidence hôtelière offre des chambres, des studios, des suites et des appartements meublés standing, spacieux aux couleurs et décors attractifs… faisant de lui, le choix idéal pour des réunions professionnelles et d’affaires ainsi que pour des réceptions somptueuses.

L’ouvrage est doté d’une salle de conférence équipée Wifi et modulable allant de 10 à 50 places ; d’un espace détente avec une table de billard un lounge et une cave à vin; d’une salle de sport équipée et des attractions ludiques pour des enfants.

Aussi, on y retrouve des espaces communs dont la cuisine américaine, la salle à manger, salons, bungalows, terasses, piscines, jardins, d’une navette VIP pour vos déplacements à l’intérieur de la ville et aux alentours, d’un parking privé et sécurisé et d’un système de sécurité en vidéo surveillance combinée à un gardiennage 24/24.

L’essence du divertissement, du bonheur et de l’insouciance est parfaitement reflétée à Internationale Zouza Home. Ceci dans un environnement retiré loin des nuisances, tout est fait pour que chaque moment passé au sein de la résidence comble votre satisfaction !