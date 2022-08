Sur les Martyrs de la République au Cameroun :: CAMEROON

Alors que Mme Marafa a rejoint la longue liste des martyrs camerounais, il est en effet temps de méditer sur les conséquences du culte de l’immortalité obscène enfoncé dans la gorge des Camerounais ordinaires. Il est en effet temps pour les Camerounais ordinaires de commencer le travail de réconciliation de leurs souvenirs personnels sous l’autocratie du Nnôm Ngui avec la simplicité radicale du mythe autocratique.

Aussi, célébrer le martyr au Cameroun, surtout de ceux qui sont dépeints par la propagande de la dictature en place puis condamnés comme des traîtres, pour être productif ne peut continuer à être détourné par l’État repressif. Nous ne pouvons pas permettre au Nnôm Ngui et à ses créatures d’être les seuls narrateurs de notre passé. Nous ne pouvons plus nous permettre d’accepter leur « inévitabilité historique » et leur culte de l’immortalité obscène, comme leur histoire de Kongossa, les allégeances sournoises et douteuses de scélérats, de voyous et d’opportunistes qui ont rejoint le régime pour de nombreuses raisons banales essentiellement alimentaires, en orchestrant en permanence une orgie de carnages intestinale pour leur propre survie.

Par conséquent, l’histoire ne peut pas être contenue dans un seul récit.

Ainsi, ce régime dont les Nnôm Ngui et ses sycophantes nous disent qu’il est « sacré », est en fait purement accidentel car il a été inexplicablement mis au pouvoir par Ahidjo avant qu’ils ne le remercient en faisant de lui un autre martyr de la république.

Aussi, cette méditation nous aide à identifier les martyrs de la république et nous rappelle que ce n’est pas un régime sacré de la providence divine qui règne à Yaoundé, mais un régime accidentel dirigé par un équipage menant une cynique orgie fratricide de carnage.

Elle nous fait comprendre comment celui qui écrit l’histoire profite toujours à ceux qui sont au pouvoir. Cette écriture de l’histoire contribue aussi à mobiliser la population contre les soi-disant opposants ou traîtres au régime, voulu de la république toute entière.

Cependant, au CL2P/ICL2P, nous sommes là pour rappeler au régime de Yaoundé, profondément enraciné dans son culte de l’immortalité obscène, que les poulets rentrent toujours chez eux pour se percher. Ce qui signifie que vos erreurs ou méfaits passés seront éventuellement la cause de votre propre chute du pouvoir, parce que le temps ne s’écoule pas dans une seule direction vers une fin épuisée mais se déplace à travers des cycles de régénération et de renaissance.

Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org