Un footballeur Camerounais lutte contre la mort en Indonésie

Salomon Koube est très malade. L’ancien capitaine de Dynamo Club de Douala se trouve dans un état critique à Jarkata en Indonésie. Une urgence qui interpelle le ministre des sports et de l’éducation physique et le président de la Fédération Camerounaise de Football.

Au départ relayée par les réseaux sociaux, la nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre « Notre compatriote le footballeur Salomon Koube est dans un état de santé critique à jarkata en Indonésie » Sur la photo qui accompagne cette communication, prise sans doute à son domicile, on peut voir le footballeur affaibli, la mine triste et les pieds anflés « Il a du mal à se tenir debout et son cas demande une hospitalisation d’urgence ». Seulement, Salomon se trouve dans un état de précarité ne le permettant pas de se prendre en charge. Le cri de cœur a été lancé dans un premier temps à l’endroit de sa communauté d’origine. Très vite, son cas a dépassé les frontières de cette communauté pour parcourir le monde. En raison sans doute de sa popularité et ses états de service dans le football.

Salomon Koube n’est pas un inconnu dans le landernau du football Camerounais tant il y a excellé en imprimant ses marques. Il y a laissé une emprunte indélébile comme capitaine de l’équipe mythique de Dynamo Club de Douala et son sacre de meilleur footballeur de la finale de la coupe du Cameroun année sportive 1998-1999.

Meilleur parmi les bons footballeurs, il a aussi eu le privilège d’évoluer dans le Canon de Yaoundé et l’Union Sportive de Bitam au Gabon. Koubé ne s’est arrêté en si bon chemin. Piqué comme tous les jeunes footballeurs Africains par le virus du professionnalisme, Salomon Koube a déposé ses valises à jarkata en Indonésie ou il a évolué comme footballeur professionnel pendant plusieurs années avant de se convertir en entraineur des jeunes de jarkata.

C’est au cours de cette dernière activité que « teatcher » comme on l’appelle affectueusement sera stoppé par une maladie qui le ronge depuis des années.

Le capitaine est malade et le cri de cœur a été entendu. Le cri de cœur a été entendu. Les contributions des âmes de bonne volonté lui ont permis son internement dans une formation hospitalière de jarkata pour les premiers soins. Bien que relativement stable, son cas nécessite une prise en charge pour un traitement approfondi. Le ministre en charge du sport et le président de la Fecafoot sont interpellés.

Infoline : +6281585534979