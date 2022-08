CAMEROUN :: Les DRH et DAG des administrations publiques à l’école de la gestion des ressources humaines. :: CAMEROON

Dans le cadre de l'optimisation de la gestion des ressources humaines des administrations publiques, le Minfopra a organisé un séminaire de formation et de renforcement des capacités relatif à l'élaboration des plans de recrutement des personnels dans la Fonction Publique de l'État sous le thème nouvelles orientations relatives à la conformité des plans de recrutement conformément à la SND 30, ce séminaire s'adresse aux directeurs des ressources humaines et des directeurs des affaires générales des administrations Publiques c'était ce 23 août 2022 dans la banlieue de Yaoundé à Mbankomo.

Pour mener à bien ce grand chantier de réforme, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Joseph LE et tout son état major ont fait le déplacement pour apporter tout le savoir lié à la question des recrutements des agents publics, au travers des concours et autres recrutements administratifs. En conformité avec les objectifs de la stratégie SND30, toute l'administration publique doit s'arrimer à la cohérence des recrutements des agents publics et cette charge incombe au ministère en charge de la fonction publique et de la Réforme administrative. Selon le Minfopra, toute l’administration Publique a été notifiée pour transmettre les plans de recrutement triennaux, pour la période 2023-2025. À ce jour, cette opération démarrée en 2022 se met lentement en place car, la plupart des ministères n’ont pas transmis ces besoins. L’amélioration du service public passe par une cohérence des recrutements selon les besoins réels en accord avec le budget de l’État. C’est pourquoi le Minfopra en sa qualité d'ingénieur de l’État dans ce domaine veut harmoniser pour éviter des recrutements fantaisiste. S'il faut se répéter, les recrutements des agents publics doivent être proportionnels au budget prévisionnel de l’État. Plusieurs paquets de réforme étant entamés par ce ministère, il est possible d’entrevoir un service public de qualité dans l'avenir.

Au regard de la complexité de la question des recrutements des agents publics, il est probable que ce premier séminaire ne suffira pas pour faire asseoir la vision du gouvernement à travers le Minfopra aussi rapidement au sein de l'administration publique. Quant au séminaire, sept sous-thèmes ont meublé l'atelier à savoir, l’importance des cadres organiques dans le fonctionnement du service ; le renforcement des capacités : gage de performance au sein des administrations ; la prise en compte des contraintes liées a l’incidence financière lors de l’élaboration des plans de recrutement ; les enjeux, défis et conséquences du décret n°2020/802 du 30 décembre 2020, sur les recrutements ; Le rôle du capital humain dans l’atteinte des objectifs de la SND30 ; l’importance de la prise en compte de l’approche « genre » dans la constitution du capital humain et l’importance de la prise en compte des personnes défavorisées dans la constitution du capital humain.

Au cours de ce séminaire parcimonieusement animés par des experts du Minfopra et d'autres glanés ça et là, le cadre de recommandation permettra certainement aux DRH et DGA de capitaliser les connaissances acquises. Comme recommandation, le Minfopra préconise le renforcement des capacités et du redéploiement des alternatives aux recrutements, de respecter le canevas d'expression des besoins en recrutement, ainsi que les délais indiqués, pour la transmission des documents y afférents au Minfopra de préférence avant le 30 juin de chaque année. Il faudra faire du Cadre Organique, le socle de l'expression des besoins en ressources humaines, dans le même élan, mettre et tenir à jour le fichier des personnels et enfin faire parvenir le plan de formation des agents publics au Minfopra au plus tard le 30 juin de l'année n-1.