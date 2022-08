CAMEROUN :: La sœur Cadette du Mpodol Ruben Um Nyobé :: CAMEROON

Voici la petite sœur de Ruben Um Nyobé. L’une des seules personnes vivantes qui peut encore nous parler de Um Nyobé de manière détaillée et fidèle. J’invite la jeunesse camerounaise à aller s’abreuver à sa source.

Malgré son âge avancé, cette maman est obligé de s’adonner à de petits boulots dont la vente des fruits pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Sous d’autres cieux, cette famille mériterait des subventions Etatiques pour vivre dignement. C’est le minimum que nous devons à Ruben Um Nyobé qui a donné sa vie pour nous.

Sur cette photo, nous sommes assis à son comptoir devant la maison de Ruben Um Nyobé.

Ce 13 septembre marque le 64 ème anniversaire de l’assassinat du Mpodol Ruben Um Nyobé. A cette occasion, nous souhaitons poser un acte symbolique pour soutenir la famille du Mpodol.

Il s’agit dans un premier temps de contribuer pour la préparation de la rentrée scolaire des descendants de UM Nyobé et de refaire la peinture de la maison du nationaliste. Si possible, un voyage d’hommage sur sa tombe sera organisé pour lui rendre un hommage.

Toutes les contributions sont les bienvenues. Nous appelons donc tous les camerounais animés par la fibre nationaliste à soutenir cette démarche. Le combat pour célébrer les mémoires de nos nationalistes mérite d’être mené car comme on dirait au quartier : « ils ont fait et on a vu ».

Laissons un peu le "Kongossa" et honorons véritablement nos héros nationaux

Pour contribuer

Lien Paypal : https://paypal.me/arolk

Contribution MOMO et OM (Nom : Essama andre blaise )

MOMO 679756511

OM 690877700