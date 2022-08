MONDE ENTIER :: Supergooal Casino vous présente ODD ONE OUT :: WORLD

La simplicité d’odd one out fait partie du génie créatif de ce magnifique jeu. La douce nostalgie provenant des anciennes salles d’arcade reste présente, mais sans mélancolie. Le nouveau tour magnétique vous permet de rester dans la partie. Il est reconnu pour son atmosphère magique, ses gains potentiellement énormes et son attraction intemporelle.

A propos des Gains

Le jeu a 243 façons et la mise minimale est de 25 crédits. Les tours gratuits sont joués avec la même mise qui a déclenchée la fonction. Les gains des lignes gagnantes sont multipliés par la valeur en monnaie. 5 d’un même genre paye une fois. Les gains de la fonction et du nouveau tour sont ajoutés aux façons de gagner.

Tous les gains payent de gauche à droite et de droite à gauche sur les rouleaux adjacents, en dehors des scatters. Les dysfonctionnements annulent tous les gains et les parties.

Retrouvez-nous aussi sur les différents sites et réseaux sociaux suivants :

Scannez le code ci-dessus pour vous retrouver directement sur le jeu !