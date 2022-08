CAMEROUN :: COMMUNIQUE DU MRC SUITE A LA RESURGENCE DE L’EPIDEMIE DE CHOLERA A LA PRISON DE DOUALA :: CAMEROON

Le MRC porte à l’attention de l’opinion publique qu’une épidémie de choléra se vit actuellement au sein de la prison de Douala.

A ce jour, l’on dénombre plus d’une vingtaine de morts et de nombreux cas critiques en cours.

La résurgence du choléra dans cette prison quelques mois seulement après la précédente épidémie de choléra laisse penser que les autorités administratives et pénitentiaires n’ont pas tiré les conséquences de la situation.

En effet, les pensionnaires de la prison de Douala n’ont toujours pas accès à l’eau potable, et sont pour la plupart en contact permanent avec les excréments, urines, déchets, eaux usées etc.… lesquels sont les principaux vecteurs du choléra dans ce milieu carcéral.

Le MRC rappelle aux autorités en charge de l’administration pénitentiaire que le Cameroun est signataire de la convention portant Ensemble des Règles Minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (NELSON MANDELA RULES) dont la règle 1 dispose que « tous les détenus sont traités avec respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à la personne humaine » ; disposition au demeurant reprise en ces termes par le Pacte International des Droits Civils et Politiques « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».

Au regard de cette situation grave, alarmante et critique, le MRC demande aux autorités pénitentiaires de :

1-Prendre toutes les mesures d’urgence pour stopper l’expansion du choléra en milieu carcéral.

2-Prendre les dispositions afin que des soins de santé appropriés soient accordés dans l’urgence à tous les détenus souffrant de cette épidémie hautement mortelle.

3-Prendre les mesures adéquates pour éradiquer une fois pour toute le choléra en milieu carcéral comme c’est le cas dans tout pays civilisé.

Fait à Yaoundé le 25 Août 2022

Le Secrétaire National Délégué chargé des

Droits de l’Homme et de la Gouvernance.

Maître Désiré SIKATI (Avocat)