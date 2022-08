CAMEROUN :: Championnat de vacances de football à Banka :: CAMEROON

Les finales du tournoi de l’unité en hommage à Roger Tchoula programmées au samedi 27 aout 2022

Sous le patronage de Joseph Clovis Nguessieuk, maire de la commune de Banka, les derniers réglages s’opèrent. Les populations mobilisées ne cessent de célébrer cet élu. Car, c’est grâce à sa pugnacité et sa connaissance de la loi que le sous-préfet et tous ceux qui voulaient empêcher la tenue de ce championnat se sont rebiffés.

Comme chaque jour, depuis le 23 juillet dernier, l’esplanade du stade du collège saint Paul à Banka est noire de monde ce jeudi, 25 aout 2022. Le public sportif, massivement mobilisé, exulte de joie. Il se régale du jeu offert par les joueurs de Galaxie Fils et ceux de Balouk Fc. A 17 heures 40, fin de cette première rencontre, les deux équipes qui se sont séparées sur le score de parité d’un but partout sont obligés de passer par la fatidique épreuve de tirs au but. Balouk réussit à obtenir son ticket pour la finale prévue le samedi 27 aout prochain. Cette formation devra affronter Banka Fc qui lors de la première rencontre de ces demi-finales du tournoi de football de l’unité Tchoula Motho For Ever s’est imposée sur le score de 2/1 devant Aja Fsb. Ce match âprement disputé a pris fin à 15 heures 42 minutes.

Les finales se joueront donc le samedi 27 aout prochain au stade du collège saint Paul de Banka à partir de 13 heurs pour le match de classement, et 15 heures, pour la grande finale de football. Aimée Djagué épouse Nya, la président du comité d’organisation, multiplie des séances de travail afin que les choses se passent avec manière, finesse et élégance. Le maire Joseph Nguessieuk sera là en personne. Tout comme les principaux soutiens de ce tournoi à l’instar de Clovis Ngasseu. De nombreuses personnalités sont annoncées pour faire revire la mémoire de Roger Tchoula initiateur de ce tournoi en 2007 et decedé en mars 2022. Il fallait donc que l’œuvre de ce digne fils du Haut- Nakm soit pérennisée. Et Joseph Nguessieuk à qui il avait déjà passé le comité d’organisation de cette fête de son vivant, a repris le ballon au rebond…

Après la tentative de voie de fait….

En rappel, il y a un mois, plus précisément le samedi 23 juillet 2022 à Banka, la présence du sous-préfet, des policiers et gendarmes, a été préjudiciable pour le maire Joseph Nguessieuk et certaines populations désireuses de se réjouir en regardant le lancement du tournoi de football de l’unité en mémoire de Roger Tchoula Motho, une élite locale décédée courant le mois de mars dernier. Ce jour là, sans aucun mandat ni notification écrite, le sous-préfet et les éléments de la sécurité ont réprimé une manifestation publique organisée par le chef de l’exécutif local. Ils ont débarqué manu militari au stade de football du collège Saint Paul de Bafang à Banka et exigé que tout soit arrêté. La maire leur fera comprendre qu’avant la mise en œuvre du tournoi, il a informé le préfet de l’événement programmé dans une lettre. Malgré cette insistance du maire, le sous-préfet et les hommes en tenue ne sont pas revenus à la raison. Ce qui a poussé l’élu local à initier une seconde correspondance pour dénoncer cette attitude perçue comme « une voie de fait », une hostilité à « la liberté de manifestation et d’expression ».

Pour le maire de Banka, sans aucun fondement légal, l’autorité administrative a voulu empêcher le lancement de l’édition spéciale du tournoi de l’unité en vue de rendre hommage à son promoteur, Roger Tchoula Motho. Parce qu’il a déployé des policiers armés et munis de matraques sur le stade du « Collège Saint-Paul de Bafang » à Banka, sabotant ainsi cet hommage que l’edyle locale et ses administrés tiennent à rendre à rendre à cet illustre disparu qui a œuvré pour la promotion du mouvement sportif et l’émancipation culturelle des jeunes de notre municipalité. Il est donc constant du côté de l’exécutif communal de Banka que « les éléments des forces de maintien de l’ordre mobilisés auront brillé par des pratiques qui portent atteintes au statut et aux attributions du magistrat qu’est le Maire de la Communauté de Banka. » Ainsi, le maire de la commune de Banka, a rappelé au sous-préfet, que sa commune est impliquée à contribuer à l’organisation de cet événement sportif parce que nous voulons donner sens à l’article 162 de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Selon cette disposition, «la promotion et l’animation des activités sportives et de Jeunesse, l'appui aux associations sportives, constituent des compétences transférées au Maire.

La tenue de réunions publiques prévaut toujours

Indifférent face à cette mise au point du premier magistrat de Banka, l’autorité administrative n’a pas lâché. Dans cette forfaiture, il est à souligner des violations des libertés individuelles et collectives, fondamentales, notamment celles d’aller et de venir et de la liberté de réunion. Deux jours plus tard, le sous-préfet a déployé le même dispositif pour empêcher la suite du tournoi au motif qu’il y avait risque de perturbation de l’ordre public. Arrivé sur les lieux, Lanyu Harry, le préfet du département du Haut- Nkam, a écouté les arguments déployés par chacune des deux parties et a tranché en faveur du maire en recommandant que cette manifestation sportive se poursuive librement.

Car, il croit que ces faits perpétrés par le sous-préfet de Banka violent le droit à la liberté de réunion au sens des Lignes Directrices sur la Liberté d’Association et de Réunion en Afrique. Ce texte énonce : «1.Le fait de participer à des réunions et d’en organiser est un droit, non un privilège, et il s’ensuit que l’exercice de ce droit n’exige pas d’autorisation de l’État. »