CAMEROUN :: Hôpital central de Yaoundé : La mise au point de la direction sur un article dit-on " à caractère diffamatoire

La Direction de l'Hôpital Central de Yaoundé a pris connaissance d'un article à caractère diffamatoire en circulation sur les réseaux sociaux publié par le site internet lesvisagesdafrique.online ce 24 août 2022. Leonard Fandja, l'auteur de l'article affirme que «Monsieur X habitant le quartier Mbankolo à Yaoundé et originaire du département de Bamboutos a été victime d'un accident de la circulation au quartier Etoug-Ebe le jour de la fête de l'Assomption. Sa dépouille avait été mise à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Malheureusement, le jour de la levée de corps suivie du transfert du corps à Mbouda prévue le vendredi 19 août courant, la famille du défunt fut désarçonnée : l'on ne retrouvait plus la dépouille du sieur X.>>

La Direction de l'Hôpital Central de Yaoundé tient à préciser qu'il n'en est rien. Cet article qui ne respecte pas la déontologie et l'étique journalistique n'a pour objectif que de ternir l'image de l'Hôpital Central de Yaoundé et son personnel.

Sous réserve des poursuites judiciaires, le personnel de l'Hôpital Central de Yaoundé demande de n’accorder aucun crédit à cet article. Il réitère être toujours disponible à collaborer avec tout média ayant le souci de la vérité.