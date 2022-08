CAMEROUN :: Un gang de malfaiteurs rattrapé par la gendarmerie :: CAMEROON

Ils sont tombés dans les filets de La Compagnie de Gendarmerie de Nkongsamba

C’est depuis le 8 août dernier que les éléments de la compagnie de gendarmerie de Nkongsamba sont sur les trace de ce gang de malfrats dangereux et lourdement armés.

L’opération conduite par les éléments de la Compagnie de Gendarmerie de Nkongsamba a permis d’arrêter le chef de ce gang, âgé de 34 ans au quartier bois des singes à Douala .Ce n’est qu’ À la suite de son exploitation que les éléments de la gendarmerie de Nkongsamba vont procéder à l’interpellation des autres membres du gang. Ces derniers, sont âgés entre 22 et 42 ans et étaient dans les villes de Bandjoun, Souza et Mbanga.

selon la gendarmerie nationale,« Le bilan de cette opération, qui a duré une semaine, fait état de 02 armes de guerre de type M21S ; 54 munitions ; des armes blanches notamment 02 couteaux, 02 machettes, un arrache-clou ; 03 passeports ; 12 téléphones portables, 06 actes de naissance récupérés. Par ailleurs, au cours de cette opération, 13 présumés braqueurs ont été appréhendés, tous des repris de justice spécialisés dans le braquage à mains armées ».

La suite des enquêtes va permettre aux gendarmes de la compagnie de Nkongsamba d’établir un lien entre « certains des membres de ce présumé gang de braqueurs et de nombreux cas de criminalité enregistrés dans la Région et dans celles environnantes ces dernières années. »

Les présumés hors-la-loi ont tous été présentés à la presse le mardi 23 août 2022, en présence du Préfet du Département du Moungo, sous le regard de la population, avant d’être conduits sous bonne escorte devant le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire de Douala, où ils répondront de leurs actes.