CAMEROUN :: Société: la gestion du personnel célébrée :: CAMEROON

Organisée dans la perspective de rehausser la gestion du personnel dans les entreprises en Afrique, "the corporate Awards donne donc la possibilité de primer les entreprises qui ont mis l'homme au centre des préoccupations.

Ledit événement sera conjointement organisé à Dakar le 4 novembre et au Cameroun le 11 novembre 2022.

Pour une entreprise qui se respecte, la gestion de la ressource humaine et par ricochet le personnel est la clé essentielle d'une réussite probante. C'est dans cette mouvance que cet événement qui est à sa 8ème édition est organisé. Dans le fond, le projet en question, qui connait l'adhésion d'une bonne centaine d'entreprises de haute facture qui existe dans le continent est né de la volonté de pouvoir tirer meilleur parti de leur personnel pour mieux se développer. Dans la même perspective, cet événement est une invitation à ces différentes entreprises à collaborer afin de développer de meilleures pratiques en termes de management. Dans le fond, il sera essentiellement question de nominer des entreprises qui vont concourir dans les 7 catégories que compte le projet en lui même. Le meilleur sera donc choisi par décompte des votes du public et d'une enquête scientifique en interne.

Aussi, dans cette même lignée, il existe aussi un volet féminin dans ce " corporate Awards" qui va également primer les femmes qui occupent des postes de responsabilité et qui se sont démarquées de par leur management. Ce programme qui connait l'adhésion de nombreuses structures est aussi une occasion de créer des opportunités et du coworking pour la plupart des entreprises qui vont y participer. Pour cette édition 2022, on s'attend à près de 70 entreprises présentes avec à la clé une couverture médiatique internationale.