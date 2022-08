CAMEROUN :: VIOLENCES CONJUGALES : TENOR EST-IL EST UN HOMME BATTU ? :: CAMEROON

La question de nombreux internautes ce soir est de savoir si l’artiste de musique urbaine Tenor, est victime de violences conjugales.

Cette interrogation surgit alors que deux courtes vidéos font le tour des réseaux sociaux. Dans la première, on voit Eunice Zunon, la fiancée ivoirienne de l’artiste lui pousser la tête en demandant «tu me touches le matin maintenant pourquoi ?». Assis en face d’elle, il rétorque d’une voix lourde «pourquoi tu me violentes ?… si tu continues à me violenter je vais préférer sortir. Parce que quand je vais te faire quelque chose tu vas juger que c’est moi qui te fais mal… je ne veux pas te parler».

Il se lève pour s’en aller, est bousculé dans le dos avec ces quelques paroles «tu vas me supporter, on va se supporter, avance là-bas… je ne suis pas ton égale».

Dans une autre vidéo, cette fois de 13 secondes, c’est une scène de bagarre filmée par un individu allongé sur le lit. Ici, on entend «tu te prends pour qui ?» de la part d’Eunice qui empoigne Tenor par la tête, puis elle se saisit d’une bouteille avec laquelle elle tente de le frapper. Heureusement pour lui, il esquive le coup pendant que le cameraman de circonstance lance «arrêtez ça, Eunice, non non non».

Dans une publication explicative attribuée à Willy Mba un ami de Tenor, il est déclaré qu’un jour «il rentre du studio à 4h du matin, elle l’oblige à coucher avec elle. Il dit qu’il est fatigué qu’il veut dormir, elle enchaîne avec les coups de poings … Eunice frappe sur Tenor à tort et à raison».

A la suite de cette bagarre filmée, d’autres proches de l’artiste disent qu’il est arrivé qu’Eunice simule une bagarre, casse ses ongles, arrache sa perruque afin d’appeler la police et de confondre Tenor. A souligner qu’elle est une pratiquante des arts martiaux.

Ces vidéos arrivent dit-on un mois après la scène de violence et les questions fusent : pourquoi maintenant ? Qui les a diffusées et à quelle fin ?

Toujours venant des proches de Tenor, certains parlent de «relation toxique, chantage, violence physique à répétition», leur élément justificatif indique que « Tenor est en route pour Abidjan où il a un contrat pour The Voice Kids, ils ont coupé la partie qui les arrange pour balancer afin de jeter l’anathème sur le petit.».

Pour d’autres, c’est juste la quête du buzz afin que les yeux soient rivés sur l’artiste qui semble en perte de vitesse. A rappeler tout de même que le couple Eunice Zunon-Tenor fait depuis un moment des publications de rupture-réconciliation avec un goût fade pour leur followers.