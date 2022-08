CAMEROUN :: Grand banditisme:Un gang de 13 braqueurs arrêté par les gendarmes à Nkongsamba :: CAMEROON

La Compagnie de Gendarmerie du Moungo Nord à Nkongsamba a présenté ce jour, 23 août 2022 aux autorités et la presse un groupe de présumés malfrats composé de ( 13 ) treize personnes. À ce groupe, s'ajoute une femme qui aurait été trouvé aux côtés de son compagnon membre du gang au moment de son arrestation. Les gangsters arrêtés opéraient tous dans les mêmes villes de Bandjoun dans le Kounghi, Douala, Mbanga, Nkapa, Souza dans le littoral mais également dans la région du Sud-Ouest

Selon le Capitaine, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie du Moungo Nord, ces présumés braqueurs ont été arrêtés sous l'impulsion du Colonel Pierre Aimé Bikele Commandant de la Légion de Gendarmerie du Littoral, la vigilance des populations et des agents des forces de maintien de l'ordre, a précisé Mebouinz Fritz Daniel. Il a indiqué que les présumés braqueurs arrêtés sont spécialistes des attaques menées sur mer, sur terre et perpétrées dans les domiciles comme ce fut le cas à Nkapa le 21 juillet 2022 dernier, en plein village NKompen. Les braqueurs professionnels avaient repris du service et cette fois pour braquer une famille tard la nuit où ils avaient espéré récupérer un butin de 8 millions de francs CFA mais, hélas !

En effet, c'est l'histoire du gang de braqueurs le plus rapide de tous les temps. Pendant tous les mois passés NFORNEH Francis Ngwa âgés de 34 ans Alias Fun - Man et ses partenaires ont dérobés plusieurs millions de francs CFA et se sont évadés de nombreuses prisons, suscitant la fascination des médias et la frustration des populations.

Dans l'imaginaire collectif, ils étaient perçus comme de nouveaux héros populaires. Le Stopwatch Gang « Le gang au chronomètre » a été surnommé ainsi vue leur vitesse d'attaque...