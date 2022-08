CAMEROUN :: Audrey Chicot « Ni Mr Nkom, ni Mr Baone, ni aucun de ces comédiens ne peut me destituer » :: CAMEROON

La présidente générale de la Dynamo de Douala réagit à la décision du comité des sages de la destituer de son poste de présidente des bon ba djob

Après plusieurs essais manqués,Le ‘’conseil des sages’’ de la Dynamo football club s’est finalement réunit hier 23 aout 2022 à Douala. Au terme des travaux, loin de donner des arguments pour justifier solidement cette situation, c’est plutôt des insultes à l’endroit de la présidente générale, Audrey Ngo Yetna Chicot, actuellement en déplacement à l’extérieur du pays. Après des insultes, une ‘’sanction’’. La puissante cheffe d’entreprise élue le 7 mai 2022 est ‘’exclue’’ de la direction générale du mythique club crée en 1948 à Douala.

Ce qui est loin, très loin de diluer l’énergie et le management sportif dans la transparence qu’Audrey Yetna Chicot a instauré au sein de la Dynamo et qui fâche les férus de l’opacité. « Je tiens à vous rassurer : ni Mr Nkom, ni Mr Baone, ni aucun de ces comédiens ne peut me destituer ou encore me sanctionner. Ils ne sont ni le comité des sages, ni des membres de l’exécutif », lâche la présidente générale ce 24 août sur son mur facebook, avant de révéler que, les « comédiens » qui gesticulent ne sont en réalité rien lorsqu’il faut financer le club car en dehors de M. Ekoua qui s’est acquitté de ses cotisations, le reste de la clique parle beaucoup, pour ne rien sortir comme fonds.

Ainsi donc, « Ngo Yetna Augustine Audrey épouse Chicot reste la présidente et l’unique représentante légale de la Dynamo FG. Ce n’est pas en gesticulant qu’ils mettront la main sur l’argent que moi ou la Fecafoot mettons dans le club pour qu’il avance. Eux qui, hier disaient que jamais Bateky ne sera à la tête de la Dynamo, préfèrent faire couler (s’ils en avaient le pouvoir) le club », souligne-t-elle, et de conclure.

« Je suis la seule reconnue par la Fecafoot. C’est le comité des sages fait par mon bureau exécutif qui est le seul. Ils peuvent continuer chez Nkom, nous nous serons sur le terrain. Je suis la décision du peuple, seul le peuple peut modifier cela. Cette fois, vous êtes tombés sur la noblesse Bassa’a Bâti Mpôo. J’ai statutairement le pouvoir de radiation et je vais l’utiliser. La liste sera prête vendredi. Maintenant que vous m’avez donné les derniers motifs. »

Le retour au pays dans quelques jours de la présidente générale de la Dynamo FC s’annonce donc riche en décisions. Aux millions de fans et sympathisants du club, quatre mots : « restez calmes et sereins », indique Audrey Yetna Chicot, qui a le soutien entier des dignitaires et gardiens de la tradition du peuple Bassa’a Bâti Mpôo.