CAMEROUN :: Challenge inter-orphelinat : La première édition se prépare à Yaoundé. :: CAMEROON

Les 26 et 27 Août 2022, l'association Brice Biboum - ABB lance la première édition du challenge inter-orphelinat à Yaoundé.

Dans le but de promouvoir une saine émulation pour les enfants en général et ceux des foyers d'accueil en particulier, ABB organise un challenge inter-orphelinat, sous le thème " intégration des orphelins dans la sphère socioéconomique à partir de leurs talents". Six orphelinats et un foyer ont manifesté leur intérêt à faire participer leur pensionnaires à ce grand rendez-vous aussi bien éducatif que ludique.

Les enfants s'affronteront dans 7 catégories à savoir: chant, danse, sketch, lecture, poésie, dessin et bricolage. Ils seront évaluer par un jury composé de professionnels des arts, précisément littérature, théâtre et communication.

Les challengers seront primés par catégorie dans une enveloppe de 100.000F CFA et les structures en compétition recevront des lots par ordre de mérite.

Rappelons que l'association Brice Biboum - ABB est une initiative du Prince sa Majesté Brice Biboum Banal de babimbi 2, résidant en France . Ainsi, pour cette première édition, le roi de babimbi 2, sa Majesté Biboum Janvier est l'invité d'honneur, qui a déjà confirmé sa présence. L'événement à pour Marraine Europe, l'ancienne mannequin d'origine camerounaise Dorothée d'Ornasse, de son nom complet : Dorothée menassée Ngo Nganti Minkou, aujourd'hui Manager en Immobilier et Mécène de l'Opéra Comique de Paris.

Les 26 et 27 Août 2022, sur la scène de l'espace culturel Quartier Mozart, sis au carrefour mvog-mbi. les enfants des orphelinats et foyer d'accueil, vont donc montrer de quoi ils sont capables. "Chaque centre va proposer des candidats pour les activités suivantes :

Danse: il s'agit d'envoyer un enfant ou un groupe d'enfants qui danse une chanson de leur choix. Ils doivent avoir une belle chorégraphie.

Chant: l'enfant ou le groupe d'enfants chante une musique en akapela. Il peut être accompagné par la guitare, le piano ou le djembé

Bricolage : l'enfant fabrique quelque chose de son choix avec ce qu'il veut: papier, plastique, bouteille, fruit,... C'est pour la créativité et l'originalité

Humour: Raconter une histoire drôle

Lecture : bien lire un texte qui sera donné par les organisateurs

Dessin : réaliser un dessin au choix et pouvoir l'expliquer

Poésie : écrire un texte de poésie

Sketch : jouer un sketch intéressant. Le message, la mise en scène et la façon de jouer sont pris en compte.

Voilà l'essentiel pour ce qui est de la compétition" précise le comité d'organisation.

"L'objectif est non seulement que les enfants s'amusent, ceux des milieux défavorisés montrent qu'ils ont des talents, mais aussi de détecter ces talents et les accompagner par la suite selon nos moyens. Faire ce challenge inter-orphelinat est également un moyen de lever des fonds, collecter des dons pour ces enfants d'une façon atypique, en y associant leur épanouissement. Nous restons donc ouvert pour tout soutien ou apport". L'accès pour le public à cette événement est libre et gratuite. Toutefois, un panier sera posté pour ceux qui voudront faire un geste de coeur sur place.