CAMEROUN :: Tourisme: le MERCATOUR en vitrine :: CAMEROON

Le Cameroun de concert avec la communauté internationale s’apprête à accueillir le 4e salon international du tourisme durable dénommé « MERCATOUR ». Il se tiendra à Yaoundé du 27 septembre au 1er octobre prochain.

La rencontre qui s'annonce comme un véritable vecteur de développement du tourisme après le passage de la pandémie de covid 19 est l'occasion pour les différents acteurs du milieu de se refaire non seulement une santé mais également de mener des réflexions pour sortir du gouffre , organisé par Go Africa Business Sarl, qui dans le fond a un modèle économique reposant sur la valorisation, la transformation et la promotion des différentes formes de tourisme. Avec l'organisation de ce salon, l'objectif majeur est de regrouper les acteurs du grand marché des tourismes d’Afrique.

Dans un contexte fortement marqué la situation morose de ce secteur en 2021 à cause du covid 19, il était temps de revoir certaines choses. Aussi selon des chiffres, l’Afrique a perdu en 2021 à cause de la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire près de 750 milliards USD contrairement à 2020 où les recettes étaient à près de 1100 milliards. Il s'agit avec l'organisation d'un tel événement de faire revenir les chiffres à la normale et de remonter la pente.

Pour cette édition, plusieurs articulations sont prévues à savoir: des débats, des rencontres d'affaires et de nombreux visiteurs. Cet événement s'annonce donc prometteur et permettra sans aucun doute de remettre le secteur du tourisme africain sur de bons rails.