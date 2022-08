FRANCE :: "hacks?" à connaître pour écrire votre mémoire

Bien que la rédaction d’un mémoire de recherche soit un point importantdu cursus universitaire, la plupart des étudiants ont parfois peur face au mythe qui entoure la rédaction d’un mémoire. Voici pour vous, quelques conseils pour réussir valablement votre mémoire.

Qu’est-ce qu’un mémoire?

C’est l’aboutissement d’un travail individuel mené par l’étudiant sous les directives d’un directeur de mémoire et qui doit être évalué lors d’une défense orale ou une soutenance publique pour permettre à l’impétrant de défendre ses opinions et les résultats de ses recherches. Un mémoire est un moyen d’évaluation des aptitudes de l’étudiant à approfondir ses connaissances et à réfléchir sur un sujet précis.

Des étapes pour réussir son mémoire

Vous (l’étudiant) devez mettre à l’esprit qu’un mémoire demeure un élément important pour vos études universitaires car il peut servir à vous présenter devant un employeur.

C’est une forme de CV et constitue donc la première marque de votre compétence dans un domaine particulier. Plusieurs étapes doivent être suivies pour réussir la rédaction d’un mémoire.

Déterminer le sujet/thème

Bien choisir son thème de mémoire revient à s’assurer de la faisabilité de l’enquête et l’encadrement réel et effectif du directeur du mémoire. Le sujet doit être une question d’intérêt personnel (que l’on maîtrise), un thème capable de vous intéresser tout au long de l’année. Il peut être choisi en fonction de ce que vous souhaitez faire plus tard. Le sujet doit répondre à votre curiosité, il doit être réalisable, bien délimité et l’étudiant doit veiller à identifier l’enseignant qui le guidera.



Choix du directeur de mémoire

La relation à établir avec le directeur de mémoire est très importante. Son choix doit tenir compte de sa capacité d’encadrement car c’est lui qui permettra de définir le choix du sujet, la problématique, faciliter votre accès à un terrain donné, délimiter votre champ d’investigation bref, faites le choix d’un directeur de mémoire qui vous conseillera régulièrement tout au long de l’année. Cela suppose qu’il faut se renseigner sur sa spécialité (pour vous orienter dans la rédaction du sujet de votre mémoire) et sa disponibilité (pour répondre au maximum des rendez-vous et autres besoins entrant dans le cadre de rédaction de votre mémoire). Toutefois, étant donné la finalité professionnelle de votre mémoire, le directeur de mémoire n’a pas vocation à se substituer à votre investissement.

Construction de la problématique

Cette étape est la pierre angulaire de tout votre mémoire, la négliger c’est construire une maison sans fondation et plan. C’est à partir de la problématique que vous devez apporter quelque chose de neuf, que vous pouvez démontrer une manière différente de positionner un concept, un questionnement inédit. La problématique c’est l’ensemble construit des questions ou des hypothèses autour d’une interrogation principale qui permettent d’aborder scientifiquement le sujet choisi. La problématique doit démontrer que vous vous êtes approprié le sujet de votre recherche.

A titre illustratif, elle pourra répondre aux interrogations telles: Pourquoi? Comment? Quelle hypothèse?

La problématique se construit à partir d’une réflexion basée sur des lectures, des entretiens, une exploration d’un secteur professionnel… De toutes les manières, votre problématique devra être simple et cohérente.

La procrastination, l’art de tout faire à la dernière minute: c’est la spécialité des étudiants. Cependant, lorsqu’il s’agit de rédiger un mémoire, une trop grande procrastination pourrait s’avérer fatale. Quand on vous a donné des mois pour vous y mettre, le stress peut vite monter en réalisant qu’il ne vous reste qu’une semaine pour agir. Comment puiser un regain d’adrénaline dans cette panique évidente qui vous remplit et écrire un mémoire en une semaine?

7 jours suffiront à rédiger un mémoire. Le secret? En deux mots: organisation et discipline.

Listez les grands points essentiels qui constitueront votre ouvrage.

En général, il y aura cinq grandes parties : la revue de littérature contenant le cadre théorique de référence, la partie méthodologique, la présentation des résultats ainsi qu’une discussion.

L’introduction et la conclusion font également partie intégrante du travail et donneront la saveur à l’entièreté du livre. Travaillez de sorte qu’elles soient claires et bien synthétisées.

Prenez le temps de noter les parties indispensables: remerciements, résumés, sommaire, liste des illustrations, abréviations et tableaux, la bibliographie, les annexes. Ainsi vous pourrez calmement les ajouter et éviter la panique de dernière minute en constatant avec horreur que vous les aviez oubliés.

Posez clairement la question principale de votre recherche.

L’objectif d’un mémoire est de répondre de manière organisée, méthodique et détaillée à cette question. Cette dernière donnera naissance à 2 ou 3 questions annexes, lesquelles seront posées en lien avec les objectifs de votre recherche.

Organisez votre revue de littérature.

Inutile de lire des ouvrages de fond en comble. La lecture diagonale et intelligente est de mise. Relevez les parties qui touchent votre recherche, classifiez-les et rédigez en prenant soin de respecter les référencements selon les normes en vigueur. Veillez à bien définir les concepts et les théories qui représentent la base de votre recherche. Attention au plagiat. Cela pourrait vous coûter très cher dans le monde académique.

Structurez votre recherche en choisissant une méthodologie adaptée.

Cela facilitera en grande partie le travail. Savoir ce que l’on veut donne une idée précise des directions à prendre. Maitrisez votre terrain et vos données collectées. Selon votre question de recherche, triez vos données. L’idéal est de les lire au moins trois fois pour facilement en sortir les grandes idées.

Rédigez d’abord les idées principales, expliquez-les et illustrez en vous appuyant sur vos données.

Les premières phrases des premiers paragraphes doivent contenir l’essentiel. Souvent le comité de lecture lira diagonalement vos premières phrases. Elles doivent donc avoir du sens et de la continuité.

Gardez en tête que la rédaction scientifique est claire et univoque. Il ne s’agit pas d’écrire un roman épistolaire mais de relater des résultats de la réalité de manière rigoureuse. Facilitez ainsi votre tâche, le travail de réflexion de votre cerveau et la lecture de votre ouvrage par le comité.

N’oubliez pas votre hygiène de vie

Travaillez le jour, et dormez la nuit. Trop de nuits de veille vous ralentiront et risqueront d’étouffer votre cerveau. C’est là que la discipline est demise! Mangez correctement! Ne sous-estimez pas vos repas. Consommez les fruits et légumes en abondance. Pensez à prendre des compléments nutritionnels tels que le zinc qui renforce le système nerveux au vu de la charge exceptionnelle que vous allez lui exiger.

Hydratez-vous régulièrement afin d’éviter les migraines et les sensations de tournis. Prenez une pause de temps à autre et programmez un moment pour la mise en page et la correction des fautes d’orthographe.

Enfin relisez une dernière fois votre rédaction terminée.

Que retenir?

Nous venons de parler principalement du choix du directeur de mémoire après avoir démontré en quoi c’est essentiel de déterminer un sujet/thème. Enfin,nous vous avons parler de la construction de l’objet scientifique du sujet: la problématique.

Toutefois, ne perdez pas de vue que la rédaction d’un mémoire passe également par d’autres étapes cruciales dont le travail d’enquête, la construction du plan, les consignes dans l’écriture et la présentation, la structure du mémoire etc...