CAMEROUN :: FESTIFOOT PAUL BIYA ET NDE VACANCES UTILES 2022 STOP ET FIN :: CAMEROON

C’était une cagnotte de 91 millions de francs, pour kits scolaires, matériels de Sécurité, prix et primes distribués par la Fondation Table Ouverte. La fin des activités de «Ndé vacances utiles » sous le Patronage du Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique , a été marquée par la distribution des Kits scolaires, primes de stage, remise des trophées et récompenses au champion départemental du Tournoi FESTIFOOT Paul Biya, la dotation des Comités de vigilance du Ndé en Matériel de sécurisation des personnes et leurs biens, la remise des paquets minimum de rentrée scolaire aux Établissements scolaires.

Le samedi 20 août 2022, la place des fêtes de Bangangté a connu une mobilisation spéciale des forces vives du Ndé, élites politiques, économiques et sympathisants, avec en très bonne place les autorités administratives, les élus locaux et régionaux de l’Ouest, tous venus porter leur soutien à cette initiative de la Reine-mère Menchiagrup Célestine Ketcha Courtès.

Comme chaque année, les activités organisées dans le cadre de cette édition de NDE VACANCES UTILES reposent sur un tournoi de football baptisé Festi-foot Paul Biya organisé au niveau départemental, l'octroi de près de 1000 stages de vacances aux jeunes, des ateliers de formation sur le leadership et le développement personnel.

Il s'agit d'une initiative de la Reine-mère Menchiagrup Célestine Ketcha Courtès qui vise à rendre hommage à ses défunts géniteurs, en pérennisant les actions de générosités.

Du début à la fin, plusieurs interventions ont meublé la cérémonie de clôture. Pour Mme la Ministre Célestine Ketcha Courtès, il a été question pendant un mois, de permettre aux jeunes du département du Ndé, de Cultiver le goût du travail bien fait, de cultiver l'amour , la paix le vivre ensemble, en renforçant la tolérance, par le brassage des Communautés. Aussi la Présidente de la Fondation Table Ouverte a précisé que pendant cette édition, les jeunes ont reçu des formations diverses avec entre autres des notions d’intégration nationale et de patriotisme, des notions de camaraderie, d’amitié et du vivre-ensemble chères au Président de la République. Pour elle il est question par ces actions de canaliser les énergies de nos vacanciers et de redonner du sourire et de l'espoir à ces jeunes.

A son tour le Ministre de la Jeunesse et de l'Education MOUNOUNA FOUTSOU a salué les actins de la Fondation Table Ouverte qui contribuent activement au réarmement moral de la jeunesse en ses 4 composantes sur les 6 inscrites. En félicitant la Reine-mère Menchiagrup Célestine Ketcha Courtès, il a invité l'ensemble des élites à toujours soutenir de telles initiatives qui encouragenfmt l'excellence en impliquant la jeunesse dans des opérations de développement.

En terme de récompense, 1000 élèves des cycles primaire et secondaire, francophones et anglophones confondus, ont reçus des primes, bourses, et kits scolaires. Les prix et trophées du festi-foot Paul Biya ont aussi été remis à cette occasion avec en bonne place une enveloppe d'un million de francs au champion départemental, 500.000 Fcfa pour le finaliste et d’autres importants prix pour les équipes ayant participé. Pour une rentrée effective dès le premier jour , des paquets minimum constitués des fournitures et du matériel didactique ont été remis à tous les établissements scolaires primaires et secondaires du Ndé.

Afin d’apporter sa pierre à l’épanouissement et à la sécurité dans le Ndé, du matériel de sécurité a été remis aux maires et aux sous-préfets en appuis aux comités de vigilance, pour plus de performance. L'édition Ndé vacances utiles 2022 aura aussi été pour la jeunesse du Ndé une véritable occasion de rendre hommage au Chef de l'État. A travers le festi-foot et les activités organisées dans l'ensemble des arrondissements du Ndé, le Ministre a de manière encore plus significative, rendu un hommage au Chef de l’Etat et salué à sa manière, l’œuvre immense que le gouvernement entreprend en faveur des jeunes.

L'implication des élus locaux, des chefs traditionnels et des différentes section RDPC du Ndé sur la table aura permis l'adhésion de tous à la vision de l’homme du Renouveau qui attache une importance considérable à l’édification de sa jeunesse. Une fois de plus, la Fondation Table Ouverte de Maveun Wamen-CDT Ketcha le Valeureux & Courtès a placé la protection et la prise en charge psychosociale, sportive et éducative des jeunes au centre des activités organisées en cette période de vacances scolaires.

En rendant hommage à ses parents à travers cette fondation, Célestine Ketcha Courtès assure l’accompagnement, l’épanouissement et le brassage des jeunes du Département du Ndé par la promotion de l’excellence scolaire le bien-être psychosocial de ceux-ci. Rendez-vous est pris pour 2023.