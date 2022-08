CAMEROUN :: Le journaliste Rodrigue Tongue accusé de vouloir déstabiliser l’Upc :: CAMEROON

Rodrigue Tongue accusé d’avoir fait passer un faux secrétaire général de l’Union des populations du Cameroun (Upc) dans l’émission l’Arène du dimanche 21 août 2022 sur Canal 2 International. Le parti historique menace par ailleurs de saisir le Conseil national de la communication.

L'intégralité du communiqué de l’UPC

Communiqué de Presse

Bonjour Chers compatriotes,

Vous avez certainement suivi l’Emission dominicale « l’Arène » de la Chaîne de Télévision Canal 2 International du 21 juin 2022, au cours de laquelle le présentateur Rodrigue TONGUE et son invité Robert BAPOOH LIPOT ont développé une kyrielle d’inepties et de contrevérités.

Le plus gros mensonge propagé dans cette Émission par Monsieur Rodrigue TONGUE est que le Congrès de l’Union des Populations du Cameroun(UPC) tenu les 11 et 12 Septembre 2021 à Yaoundé a été annulé;

En effet, ce journaliste dans une posture laissant transparaître un manque de professionnalisme surprenant et paradoxal, a articulé son Emission autour de la thématique "les effets de l’annulation du Congrès du 11 septembre 2021″

Il s’agit sans nul doute d’une insinuation mensongère qui a un double objectif:

– discréditer le Secrétaire Général Pierre BALEGUEL NKOT qui a été réélu à l’issue de ce Congrès;

– démobiliser et désorienter la base militante du Parti historique dans la perspective des prochaines échéances électorales.

En ma qualité de Responsable de la communication du Parti, je tiens à informer l’opinion publique nationale et internationale que contrairement à ce que Monsieur Rodrigue TONGUE et son invité ont développé sur le plateau dimanche dernier, la justice a plutôt ordonné une suspension et non une annulation des décisions du Congrès. Cette décision a immédiatement fait l’objet d’Appel et d’une Requête aux fins de défenses à exécution, conformément à la Loi;

Le Secrétaire Général Pierre BALEGUEL NKOT a obtenu le certificat de dépôt y afférent qu’il a fait notifier dans les règles de l’art. Seuls les journalistes ignorants ou approximatifs ne savent pas que la notification d’un certificat de dépôt suspend l’exécution même commencée de la décision attaquée;

Il en résulte que l’exécution de l’Ordonnance de Référé rendue le 14 juin 2022 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Centre Administratif a été suspendue depuis le 22 Juin 2022;

Je tiens à faire observer au nom et pour le compte du Parti que les agissements de Monsieur Rodrigue TONGUE au cours de cette Émission, constituent une grave atteinte à l’éthique et à la déontologie journalistiques, laquelle est susceptible d’être lourdement sanctionnée par le Conseil National de la Communication (CNC) et la justice répressive que nous comptons saisir en temps opportun.

Je profite de cette opportunité pour rassurer les nombreux militants de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) sur la légalité et la légitimité du Docteur Pierre BALEGUEL NKOT au poste de Secrétaire Général du Parti;

Je les invite en outre à continuer à vaquer sereinement et paisiblement à leurs occupations militantes.

Salutations fraternelles et patriotiques à tous.

Vive l’UPC, l’âme immortelle du peuple camerounais!

Vive le Cameroun!

Me Simon Serge KACK KACK

Responsable de la Communication et Conseil de l’UPC