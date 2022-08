FRANCE :: DJ GERARD BEN ILLUMINE LE PANAME VIP DE PARIS

Situé au 3 avenue du Dr Gley dans le 20ème arrondissement de Paris, le PANAME VIP, devenue le centre de toutes les convergences parisienne en matière de culture, a accueilli avec faste le talentueux DJ GERARD BEN.

Venu tout droit du Cameroun pour un événement privé en Europe, le folkloriste très populaire DJ GERARD BEN a donné de la voix pour le bonheur de ses multiples mélomanes venus ovationner et scander de tout cœur ses rythmes.

Ce fils du département du Ndé au Cameroun a fait vibrer les hommes et les femmes de tout bord le temps d'un soir.

Tous ses rythmes aimés par le public étaient simplement repris et les pas de danse unanimement appréciés.

Le PANAME VIP situé porte des Lilas devient ainsi au fil du temps le lieu des foisonnements des cultures de l'Afrique et du monde entier, l'on dirait même des cultures tout court, que ce soit de la gastronomie, la littérature, la peinture et surtout la musique autour d'un bon vin à la Française etc...

Le PANAME pour vos réservations est situé juste à la porte des Lilas, 3 avenue du Dr Gley, 75020 Paris, téléphone: +336 99 16 35 52; +337 60 08 58 21; +336 52 48 57 03