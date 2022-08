CAMEROUN :: Théophile Roger Eyango : Un sapeur-pompier dans les droits d’auteur :: CAMEROON

Installé hier 22 août à la commission de contrôle des organismes de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins, ce « haut commis » de l’Etat est en terrain connu.

La braise couve encore sous la cendre. Le brasier dicte sa loi dans la maison des artistes. Des camps se forment et se jettent mutuellement le tort d’être des pyromanes. Comme un vaillant soldat du feu, Théophile Roger Eyango doit charger assez d’eau dans sa citerne mobile. Objectif instruit : éteindre le feu une bonne fois pour toute. Le droit d’auteur doit renaitre de ses cendres.

La cérémonie est courue et grandiose. Plus de six ministres présents, ont vu, entendu et attendent le maçon au pied du mur. Le président de la Ccogc n’a pas attendu longtemps pour montrer qu’il dirigera l’institution d’une main ferme. Face à la presse, le pca de la Sonacam, Ateh Bazore, à ses côtés, Théophile Roger Eyango, rappelle qu’il travaillera dans le strict respect des lois de la République en vigueur et surtout en unira les artistes. Il est également conscient des missions importantes les unes des autres et qui ont été déclinées par le Minac. « C’est un haut commis de l’Etat qui a fait ses preuves dans d’importantes fonctions qui lui ont été confiées. Un vent nouveau souffle dans le droit d’auteur », a déclaré Ateh Bazore. Non sans exprimer sa reconnaissance au Premier ministre, Joseph Dion Nguté et au Minac qui ont décidé d’assainir le secteur du droit d’auteur et des droits voisins au Cameroun.

Né le 12 septembre 1966 à Douala, son parcours académique révèle que c’est « véritable un touche à tout ». Le diplômé de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic), option documentation (1992), est aussi titulaire d’une Licence en science économique, option analyses politiques économiques à l’Université de Yaoundé 2 (1998). Il décroche son diplôme en relations internationales (Iric), cycle de stage diplomatique en 2010.

Son itinéraire professionnel impose respect. Avant sa nomination par le Premier ministre, il était président de la cellule ministérielle de la lutte contre la corruption au Minac. L’équipe dont il est le capitaine, est constituée de cinq personnalités, « toutes rompues à la tâche ». Il s’agit des représentants du Minac, Célestin Sietchoua ; du ministère de la Justice, Armelle Sandrine Mbarga, du ministère des Finances, Marie Louise Mekongo ; du ministère de l’administration territoriale, Yannick Oyono et du Contrôle supérieur de l’Etat, El Hadj Hassan.