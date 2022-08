CAMEROUN :: L’Université Populaire Afrique Evolution fera sa rentrée le 20 Octobre prochain :: CAMEROON

Réunis pour la seconde fois vendredi dernier à Douala, les membres du comité scientifique de l’Université Populaire Afrique Evolution (UPAE) ont notamment planché sur la session inaugurale de l’année académique et socioprofessionnelle 2022 -2023 qui aura lieu le 20 Octobre prochain dans la capitale économique du Cameroun et sera ouverte au public.



Durant près de 3 heures d’horloge, les membres du comité scientifique de l’Université Populaire Afrique Evolution (UPAE) ont planché le Vendredi 19 Aout dernier sur la session inaugurale qui devra donner l’allure de ce que sera l’année Académique et socioprofessionnelle 2022-2023, la toute première de cette nouvelle initiative dans l’environnement de la formation socioéconomique et professionnelle au Cameroun.



Les travaux qui avaient pour cadre les locaux de l’entreprise Matrix Power à Bali ont donné lieu à de très riches échanges autour de la problématique de ‘‘la disponibilité de l’énergie électrique au Cameroun’’. D’où le thème retenu pour cette première session de l’UPAE « De la production de l’énergie électrique à la protection de l’environnement ». Cette session sera animée par deux experts reconnus pour leur compétence : Serge Henri KELBE Ingénieur, spécialiste des énergies renouvelables entre autre et Didier YIMKOUA militant écologiste. « Le développement de cette thématique permettra aussi bien aux individus sans distinction de catégorie sociale qu’aux organisations et collectivités territoriales d’avoir des solutions concrètes pour disposer de l’électricité tout en préservant l’environnement » Le comité scientifique de l’UPAE aura une autre réunion en mi- septembre pour finaliser les préparatifs de cette rentrée académique et socioprofessionnelle 2022-2023 du 20 Octobre prochain

l’UPAE une vision panafricaine et novatrice de transmission du savoir faire

Reconnu d’après le récépissé N0 188/2022/RDA/C19/SAAJP, L’Université Populaire Afrique Evolution est une institution active dans la formation des adultes destinée à favoriser et à répandre le savoir-faire. Elle remplit une mission d’utilité publique en donnant accès à la formation à toute personne, sans exception, souhaitant développer ses connaissances et ses compétences et participer au développement de la vie sociale, économique et culturelle dans son environnement. L’UPAE Est conçue, mise en place et portée par les Africains de culture plurielle des deux sexes qui considèrent l’Afrique comme leur mère patrie et leurs différents pays comme leurs régions d’origine

L’UPAE dispose de plusieurs domaines de formation et de diffusion des savoirs faire sous l’encadrement des experts en la matière. Il s’agit notamment de la Santé avec Pr Aimé Bonny (Cardiologue) , de l’ eau et assainissement Dr Roger NJITCHOUA , des sciences sociales portées par Dr Marcelle SIMO (Sociologue) , du Droit animé par Dr Ambroise Louison ESSOMBA ( Juriste) , de l’énergie électrique avec Serge Henri KELBE (Ingénieur), des métiers du bois encadré par jean Claude TANDA NDOGMO (expert bois) , Paul Valérie DJOKO (sommelier), Joseph Georges Christian BIETEKE (Architect ) , Dr Pierre NOUMESSI ( Médecine africaine) KOLOKO WEYEPE Robert ( Ingénieur constructions métallique) Paul Joël KAMTCHOUANG expert Fact-Cheking , Blaise-pascal DASSIE et Rodrigue TCHOKODIEU journalistes …

L’UPAE a pour Objectifs entre autres de Promouvoir le partage des connaissances et savoir-faire entre ses membres ; Promouvoir l’entreprenariat et l’innovation au sein des couches défavorisées ; Susciter auprès des jeunes l’intérêt pour l’entreprenariat, l’innovation et la recherche ; organiser des activités d'information et de formation sur différentes thématiques et dans différents secteurs ; développer une offre de formation continue supérieure (Université) et de culture accessible à tous sans distinction d’âge ni de sexe encore moins de religion (populaire)…