Nombreux sont ceux qui pensent que les meilleurs moments de la vie d'une personne sont les moments qu'ils ont passé sur les bancs de l'école. En effet, chaque moment passé à l'école est un moment inoubliable et les liens tissés pendant cette période doivent servir plus tard. C'est bien ce qu'on peut retenir des quelques échanges ayant eu lieu entre les membres de l'amicale des anciens élèves du lycée Joss ce 20 Août à Douala lors de leur rencontre.

La journée du Samedi 20 Août 2022 a été une journée très importante pour ces anciens élèves du lycée Joss de Douala qui ont mis sur pied une association afin de se soutenir. L'amicale des anciens élèves du lycée Joss est une association qui regroupe spécialement les anciens du lycée Joss de la période 1974-1984. Une association qui selon eux aurait dû être créé juste après l'obtention de leur Baccalauréat ainsi, cela aurait été bénéfique à plusieurs d'entre eux aujourd'hui car, ils ont tous pris de l'âge et nombreux sont déjà à la retraite. Mais mieux vaut que jamais car, ce regroupement permettra de faire beaucoup de bien aux différents membres. La rencontre qui s'est tenue ce 20 Août a permis de placer les bases de cette association des anciens élèves du lycée Joss. Mais avant, ils ont pris la peine de se présenter et de faire ressurgir des des anciens souvenirs du lycée et adopter les statuts de l'association. En ligne comme en présentiel, ils ont élus les mêmes de leur bureau.

La Constitution du nouveau bureau

En tant que président, ils ont tous choisi le Dr Njamen Albert. Le premier vice président chargé de la diaspora est désormais Behalal Jean. Comme deuxième et troisième vice président on a respectivement Toute Thérèse et Mana Nguida Lucie. Comme secrétaire général et secrétaire adjoint, on a Citvid Ambroise et Mbongo Langa. À la trésorerie, on a Hélène Dissongo Soppo, Edangte Gervais quant à lui occupé désormais le poste de censeur. Comme commissaire aux comptes, on a Atangana Isidore. Les deux conseillers dont le principal et le second sont Koueue Joseph et Pembe Ndone.