ÉTATS-UNIS :: Une Camerounaise immigrée aux USA abat deux de ses collègues :: UNITED STATES

Raissa Kengne a ouvert le feu à plusieurs reprises tuant deux personnes et blessant grièvement une troisième victime dans son lieu de service. La Camerounaise traversait des périodes de tension avec son employeurs à qui elle revendiquait "ses droits". Le drame s'est produit à Atlanta, Etat de Georgie, dans le Sud-Est des Etats-Unis.

Selon les médias locaux, tout a commencé hier lundi 22 Août 2022 aux alentours de 13h45, dans l'immeuble d'appartements ou Raissa habitait (1280 W. Peachtree Street). Cette dernière y a ouvert le feu sur 2 individus. L'un est décédé sur place et l'autre a été transporté à l'hopital dans un état critique.

Quelques minutes plus tard, Elle a encore ouvert le feu sur un autre individu à une adresse (1100 Peachtree Street) située à quelques centaines de metres à peine de son domicile. La victime a été transportée à l'hopital et est décédée par la suite.

Aidée en cela par des témoins et des images de vidéo surveillance, la Police s'est lancée à la recherche de Raissa qui a finalement été apprehendée à l'aéroport International d'Atlanta alors qu'elle tentait de s'enfuir.



Raissa Djuissi Kengne, travaillait dans une compagnie dénommée BDO USA, LLP. Dans diverses publications sur Internet, notamment à travers son profil dans le réseau "Linkedin", elle déclare avoir été temoin d'actes de fraude, perpétrés par son supérieur hiérarchique, un certain Wesley Freeman (41 ans, IT Audit Director) au sein de la compagnie BDO. Raissa déclare avoir dénoncé ces fraudes auprès des autorités compétentes et qu'en guise de représailles, elle a été licenciée.

Raissa accuse la société BDO et principalement son ancien supérieur hiérarchique Wesley Freeman, d'avoir usé de leur relation avec un certain Michael Shinners (60 ans) Manager du complexe d'appartements ou Raissa habitait, pour s'introduire dans son appartement sans effraction, casser son coffre-fort personnel et dérober les preuves des fraudes qu'elle détenait chez elle.

Elle a porté plainte et l'affaire est pendante devant les juridictions. Elle a, à maintes reprises, accusé la Police d'Atlanta de laxisme dans la gestion de ce dossier.

Les deux personnes tuées se nomment respectivement, Michael Shinners, 60 ans, Manager du complexe d'appartements ou logeait Raissa Kengne et Wesley Freeman, 41 ans, ancien supérieur hiérarchique de Raissa Kengne au sein de la société BDO USA, LLP

L'identité de la 3ème victime transportée à l'hopital n'a pas encore été révélée.

Désormais aux arrêts, il n'a pas fallu du temps aux autorités américaines pour découvrir que l'acte de Raissa Kengne n'était guère fortuit. Il s'agissait d'une longue histoire. Et ses cibles avaient été minutieusement choisies.