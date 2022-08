Jean Blaise GWET: "Affirmons Ensemble la Démocratie au Cameroun, Sans Nous Séparer." :: CAMEROON

Depuis l’époque des guerres de nos indépendances, la politique a divisée nos Familles, nos Parents, nos Grands-Parents, nos Frères, nos Sœurs, nos Epouses, nos Epoux, nos enfants, nos Amis. Au jour d’aujourd’hui, à cause de la politique, plusieurs de nos enfants sont dans les prisons, plusieurs se retrouvent expatriés, exilés, loin de notre Cameroun, notre mère patrie, terre de nos ancêtres. Dans l’attente et le rêve de retrouver un jour, le chemin du bonheur celui de retourner en terre natale.

De nos jours, la politique au Cameroun et dans plusieurs pays d’Afrique, fait peur et n’intéresse personne. Pour preuve, lors de la dernière élection Présidentielle de 2018, seuls (13,54%) soient 3 590 681 camerounais ont votés, sur un total d’inscrits sur les listes électorales de (25,15%), soient 6 667 754 Camerounais seulement. Or la population globale du Cameroun en 2018 est estimée à 26 514 652 personnes.



Le constat de voir les 22 924 568 de Camerounais soit 86,46%, ne pas aller s’exprimer dans les bureaux de votes pour dire oui, quand ça va, et dire non quand ça ne va pas, est une preuve que la politique n’intéresse pas nos frères et sœurs. Je dirai, à la limite, qu’elle fait peur pour certains, et qu’elle dégoute beaucoup d’autres, de nos frères et sœurs victime de celle-ci.

Malheureusement, de mon point de vue, ceux qui font du mal à notre Pays, ne sont pas seulement ceux-là, qui le pille et détournent nos Milliards de Francs CFA mais, c’est également tous ceux qui veulent maintenir dans l’obscurantisme ces 22 924 568 de Camerounais, qui pour la majorité vivent dans la pauvreté et précarité, qui savent que tout va mal, mais, choisissent de rester immobile et ne rien faire, soit par mépris, soit par ignorance. C’est pour cela que j’ai choisi cette masse silencieuse, afin de contribuer à l’éveil d’une nouvelle conscience citoyenne.

Par ailleurs, je souhaite attirer l’attention de tous mes frères et sœurs sur le fait que, c’est la politique qui conditionne les règles et les conditions de vies de chaque Camerounais, c’est la politique et le politique qui conditionnent nos activités économiques, sociales, culturelles, industrielle, sécuritaires, relations internationales, diplomatiques, j’en passe... Et même le prix de notre pain.

Le chemin d’une réelle démocratie au Cameroun est en marche et certaine à partir de 2025. Si le peuple Camerounais me choisit pour présider son destin, la gestion selon une vision claire sera inclusive et participative; du bas vers le sommet “des villages, des villes, des départements, des régions pour remonter à Yaoundé, vers nos institutions et à la fin, chez le Président de la République ”.

Moi Président Jean Blaise GWET, je m’engage à :

• Servir le Cameroun exclusivement, pour une République d’Egalité, de Justice de Liberté et de Solidarité.

Moi Président, je m’engage à :

• Promouvoir la démocratie en encourageant tout citoyen camerounais à militer ouvertement et librement dans tout parti politique de son choix.

Moi Président, je m’engage à :

• Mettre en place une charte d’éthique dans l’administration et surtout, dans l’attribution, l’exécution et le paiement des marchés publiques, pour tous les prestataires de services, qui doivent être tous traités sur le même pied d’égalité, quelques soit son appartenance politique, au MPCC ou dans un autre parti politique d’opposition.

Moi, Jean Blaise GWET, je constate:

• La naissance de multitudes de partis politiques au Cameroun ces dernières années, ce qui me laisse croire que la politique est devenue un business dans notre pays, un commerce pour certains, des entreprises politiques à la quête de suffrages pour d’autres, créées pour diviser et prêtent à revendre la signature des suffrages au plus offrant le moment venu.

Malheureusement, s’engager en politique, doit être synonyme de mourir pour le bien de la Nation, combattre pour le peuple et rien que pour les intérêts du peuple, pour sa souveraineté, sa stabilité, pour le développement et pour l’intérêt supérieur de notre nation. J’invite toutes les forces citoyennes, sociales, sportives, culturelles et politiques à s’allier à nous, dans cette cause nationale, pour aller Ensemble, vers l’essentiel.

Moi Président, je m’engage à :

• Conserver et à protéger tous les acquis, toutes les compétences, toutes les valeurs, toute la ressource humaine en place et disponible, prête à participer à un changement de comportement et de mentalité pour le développement du Cameroun, dans sa transition pacifique, dans la paix, dans la stabilité politique et économique de notre Pays.

Moi Jean Blaise GWET Président, je m’engage à :

• Utiliser toutes les compétences camerounaises aussi bien de la diaspora, que nationales. En instaurant le culte du mérite et des compétences, sans discrimination ethnique ou linguistique: Nordistes, Bétis, Bulu, Douala, Bamilékés, Bassa, Anglophones, nous sommes tous frères et Sœurs issus de la même Mère Patrie : le Cameroun.

Moi Président, je m’engage à :

• Donner une place à chaque Camerounais dans notre société. Je lui donnerai tous ces droits et lui apprendrai tous ses devoirs.

Moi Président, je m’engage à :

• Respecter tous nos partenaires actuels et à venir, à sauvegarder nos bonnes relations avec les nations que nous considérons comme des grandes démocraties et avec lesquels nous avons une histoire commune, pour nous aider à asseoir notre démocratie et à développer notre économie dans un esprit gagnant-gagnant.

Ensemble, Main dans la Main, Marchons Vers l'Essentiel. J'ai besoin de vous tous, pour rebâtir ensemble ce Cameroun de paix et de Cohésion sociale.

Rejoignez notre Famille, le MPCC ! Nous vous attendons.

Que Dieu protège notre Nation, tous ses enfants, nous guide et nous accompagne.

Jean Blaise GWET

Président National du MPCC (Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun)

