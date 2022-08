VILLES CAMEROUNAISES : THE OKWELIANS PLACE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE :: CAMEROON

Le Think Do Tank The Okwelians a le plaisir de tenir du 23 au 25 août à Douala la première édition de son programme Campus Chercheurs, un programme de réflexion avancée et critique réunissant des chercheurs de divers bords autour d’une thématique précise, en vue de proposer des solutions innovantes aux défis actuels et futurs de la transformation du Cameroun.

Ouvert du 20 juin 2022 au 27 juillet 2022, l’appel à candidatures de la première édition du Programme Campus Chercheurs, organisée en partenariat avec l’Université de Montréal Canada, la Fondation Afric’Avenir International et la Fondation MAM et axée autour du thème « Habiter la ville camerounaise aujourd’hui et demain : Douala, Foumban et Rey Bouba », a permis à près de soixante jeunes chercheurs.euses camerounais.es de manifester leur intérêt pour ce programme. À l’issue d’une présélection sur la base des dossiers puis de l’étude approfondie des projets de chaque candidat par un jury indépendant composé d’experts et professionnels de haut niveau, dix (10) chercheurs.euses issu.e.s de divers domaines - géographie, histoire, sociologie, communication, psychologie, urbanité et ruralité, etc. - ont ainsi été sélectionnés.

La promotion de chercheurs.euses de cette première édition se compose ainsi qu’il suit:

1- DONDJANG NJANDJA Falonne, Doctorante en Relations Internationales ;

2- MAHGUOH Carine, Doctorante au Laboratoire Géographie, Territoire et

Environnement ;

3- OLINGA OLINGA Joseph Magloire, Docteur/PH.D en Géographie, option

Géographie, Territoire et Environnement ;

4- DANG A GOUFAN Paul Derrick, Docteur/PH.D en Histoire, option Histoire

politique, Etats et relations internationales ;

5- NDJAMA Bernard, Docteur/PH.D en Sociologie ;

6- NDONGUE EPANGUE Thimothée, Docteur/PH.D en Sciences de l’Information

et de la Communication option Communication des Organisations ;

7- ANGONI ANGONI Clément Honoré, Doctorant en Sociologie option Urbanité

et ruralité ;

8- TSAGUE TSAYEM Lydiane Armelle, Docteur/PH.D en Sciences et Techniques

de la Communication et de l’Information ;

9- TIOMO Ornelle Rosine, Doctorante en Géographie, option Marginalités,

Stratégies de développement et mondialisation ;

10- SIBENOU TCHANGOUE Minette Laure, Doctorante en Psychologie,option psychologie sociale du travail et des organisations.

Dans le cadre de cette première édition, placée sous la coordination scientifique du Professeur Nadège Laure Ngo NLEND, Professeure à l’Université de Douala, assistée du Docteur Georgia Cardoso, Professeure Associée à l’École d'Architecture de l'Université de Montréal, les chercheurs.euses seront encadrés par les superviseurs suivants :

1- Pr NGO BALEPA Aurore Sara Sophie, Maitre de Conférence en Géographie et Aménagement, Département de Géographie de l’Université de Douala ;

2- Pr Joseph Pascal MBAHA, Maitre de Conférence de Géographie Tropicale, Chef de Département de Géographie de l’Université de Douala ;

3- Dr Edmond VII MBALLA ELANGA, Docteur/PH.D en Sociologie, Option Urbanité et Ruralité ;

4- Dr DIMBO NDAMA Jean-Baptiste, Docteur/PH.D en Géographie, option Aménagement et Développement Durable, Université de Douala.

Cette première édition mobilisera également, autour de cette première promotion, une trentaine d’experts nationaux et internationaux de haut niveau tels que Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général CGLU Afrique; Eve de la MOTHE KAROUBI, Directrice du Réseau des équipes des Nations Unies pour les solutions de développement durable; Christian BEDGA NGUE, Coordination Nationale du Programme de gouvernance Urbaine et Point focal Cameroun du Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat), Suzanne NGANE, Directeur des Projets et Programmes de Partenariat au FEICOM, Patricia NDAM NJOYA, Maire de Foumban ; Chantale KAMBIWA, Directrice Exécutive Servitas Cameroon. A travers les plénières, ateliers et séminaires, les experts invités auront également l’opportunité de contribuer une fois de plus, par leurs propositions innovantes, à l’élaboration de politiques publiques en faveur d’une transformation durable du Cameroun. Les différents travaux seront consignés dans un ouvrage collectif, à l’attention entre autres des décideurs publics et privés engagés dans la transformation des villes camerounaises.

A travers cette initiative, The Okwelians entend non seulement développer au sein du LAB, un vivier de jeunes chercheurs talentueux et engagés, mais surtout œuvrer de manière décisive pour replacer la recherche scientifique au cœur de l’action publique.

« Les observateurs avertis constatent de façon unanime que les défis auxquels sont confrontés les espaces urbains dans les pays du Sud se sont complexifiés au fils des années du fait de la forte pression démographique auxquelles elles sont soumises et des corollaires s’en suivent. Il devient donc important, dans des pays tels que le Cameroun, où s’amorce déjà la transition urbaine d’apporter des réponses aux transformations actuelles en cours dans les villes, tout en anticipant par l’élaboration de solutions adéquates et innovantes, sur les difficultés de demain. Cette tâche est urgente et nous place devant la responsabilité qui est la nôtre, en tant que chercheurs de cette génération, de dégager l’horizon embrumé de nos paysages urbains, pour le bien-être présent, futur de nos communautés. » affirme la Coordonnatrice Scientifique de la 1ère édition du Programme, Pr. Nadeige Ngo Nlend.