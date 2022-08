EMILIENNE MBANGO MOUTOME, LA PIONNIERE: PREMIERE FEMME FOOTBALLEUSE DU CAMEROUN :: CAMEROON

Il y a plus de 50 ans, le public camerounais découvrait la première femme footballeuse. Elle s’appelait Emilienne MBANGO MOUTOME, Epouse EBOULE Ismaël, née en 1951 à Douala. Elle est originaire de Bonangang Akwa-nord, et sa famille s’est installée depuis très longtemps à Deido où elle a grandi. C’est donc naturellement qu’elle a opté pour le maillot de Léopard. C’est la première seule fille qui a évolué dans le championnat masculin au Cameroun. Elle était alors âgée de juste 16 ans. Et pour l’époque, il fallait de la passion et de l’audace.

Le championnat national était encore embryonnaire. Le championnat féminin n’existait pas. Elle a joué avec l'équipe du Léopard Sportif de Douala de la saison 1967-68. Ses coéquipiers masculins étaient DJEMBA, MBIMBE (gardien), MACKY Martin, MBEDI dit Simolo, ELOKAN dit Echengue, ELOKAN'A NTONE dit Coutinho, KOTTO KOTTO Ebenezer, SEME EYANGO EPOUPA Jules…

La Photo qui illustre l’article a été prise lors du match contre l'équipe de la ville de Victoria, aujourd'hui appelée Limbé le 1er novembre 1967, POWERCAM FC - LEOPARD Douala. Émilienne MBANGO MOUTOME, qui vit encore à Douala est la sœur de de feu Maître Douala MOUTOME, ancien Ministre de la justice et Tante de Jean Jacques EKINDI, l’homme politique. En Janvier 2017 à Abuja, elle a été honorée par CAF du trophée de Legend Award.

Hommage à cette pionnière.