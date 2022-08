Alternance pacifique au Cameroun: Maurice Kamto remet en confiance les troupes du Mrc à l’Ouest :: CAMEROON

Ce samedi 20 août 2022, il a installé le bureau régional placé sous la direction de Me André Marie Tassa au cours d’un meeting qui a drainé des milliers de personnes à l’esplanade de l’Eec à Ndiangdam- Bafoussam. Il a invité les militants de son parti « à la résistance et à la résilience. » Car pour lui, « le changement dans la paix » et pour l’intérêt général du peuple camerounais doit s’inscrire dans la durée…

La présence dissuasive des éléments de l’équipe spéciales des interventions rapides (Esir) de la police camerounaise, ou, celles des gendarmes, à l’entrée de la paroisse de l’Eglise évangélique du Cameroun (Eec) de Ndiangdam à Bafoussam, tout comme la pluie menaçante depuis les premières heures de la matinée de ce samedi 20 Août 2022 dans presque toutes les localités de la région de l’Ouest, n’a pas entamé la détermination des militants du Mouvements pour la renaissance du Cameroun(MRC).

Venus des quatre coins du Cameroun pour assister à la cérémonie d’installation officielle des membres du bureau de la Fédération régionale de cette formation politique dans la région de l’Ouest, la foule, chiffrée à plusieurs milliers, a réaffirmé son soutien au Pr Maurice Kamto. «Kamto, notre président… Kamto, notre président…Le peuple t’a choisi….Kamto , notre président… », a-t-elle chanté à l’unissons dés l’arrivée de l’agrégé de droit public à l’esplanade de la paroisse Eec de Ndiangdam à Bafoussam.

Pour son élection en 2018, il a dit merci aux populations

Le leader politique s’est dit heureux face à cette liesse populaire. Il a exprimé sa gratitude au peuple camerounais, et surtout aux populations de la région de l’Ouest qui en novembre 2019 étaient sorties massivement pour l’ovationner lors de sa visite de réconfort aux sinistrés de la catastrophe de Ngouaché à Bafoussam. Il a dit merci à ce public pour l’avoir majoritairement « élu à la magistrature suprême du Cameroun» en octobre 2018 lors de la dernière élection présidentielle. Une consultation dont il continue de revendiquer la victoire. Il pense que « voler une victoire électorale », n’efface point « la promesse », celle de conduire le peuple camerounais vers une destinée meilleure par « le changement dans la paix ».

Ainsi, le patron du Mrc invite le peuple à s’inscrire massivement sur les listes électorales.

Il demande aux militants du Mrc d’être résilients. Ce qui demande, explique-t-il, de la persévérance et de l’endurance pour l’atteinte, dans la durée, de l’objectif fixé : l’alternance démocratique au Cameroun. Il poursuit en faisant savoir que son parti n’est pas allé aux élections législatives et municipales de février 2020 parce qu’il fallait préserver l’intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts personnels en respectant la mémoire des personnes qui tombent, chaque jour sur les champs de batailles, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest dans ce qu’il qualifie de « salle guerre ». L’avocat international insiste que ne pas aller aux élections de 2020, il était pour le Mrc, une option pour se consolider en évitant son infiltration par certains opportunistes aux visées individualistes, égoïstes et électoralistes.

Une équipe motivée et résiliente

D’ailleurs, des personnes du genre se réclamant militants du Mrc ont vu leur dossiers rejetés lors des récentes opérations de renouvellement du Mrc à l’Ouest du 23 au 31 juillet 2022.

Un processus dont l’aboutissement a permis la prise de pouvoir par 33 secrétaires de Fédérations communales sur les 40 qui existent, 07 secrétaires de Fédérations départementales sur 08 qui existent et du secrétaire de la Fédération régionale de l’Ouest. Une équipe dirigée par André Marie Tassa, un avocat très engagé pour la défense des prisonniers politiques du Mrc.

Il est secondé par Dr Siméon Kuissu, ancien secrétaire général de l’Union des populations du Cameroun(Upc). Celui-ci a rejoint les rangs du MRC dans la foulée de l’élection présidentielle d’octobre 2018. André Téné, ancien du Front social démocrate(SDF) en anglais fait partie de cette équipe. Tout comme Me Adèle Kenmogne, Tamtouo Dieudonné, Dafem Roger, Ngompé Fotso Elie, Tamkouo Ngouo Philippe (actuellement prisonnier politique à Bafoussam), Maffo Meudje Colette, Jean Mbieda, Fotso Christophe, Ngako Pierre, Nkuete Tzonang, Mukam Signé Joel, Ngouadjo et Landry.

Chaque génération découvre sa mission…

Ce bureau devra axer son mandat sur la modernisation des structures du Mrc à l’Ouest, sur la réconciliation avec des militants entrés en dissidence et prêts à respecter les textes du parti et ses idéaux, sur la rationalisation de son fonctionnement.

Des défis pour lesquels, Me André Marié Tassa se dit prêt : «Nous sommes en saison pluvieuse, mais la chaleur de votre présence active et significative me galvanise. Elle me pousse à prendre un engagement fort. Celui de ne jamais trahir le combat pour la Renaissance du Cameroun. » Et de conclure : « Elle me commande de nous inviter à citer le célèbre écrivain, Frantz Fanon qui disait : « Chaque génération découvre sa mission ; elle, l’accomplit ou la trahit.» Depuis 10 ans déjà, avec la Naissance du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, sous l’impulsion de son leader, le Pr Maurice Kamto, nous avons découvert notre mission. Nous avons compris qu’il faut mener, au quotidien, ce combat afin que les conditions de vie des Camerounais soient améliorées. Nous luttons pour que le fermier de Kouekong à Bafoussam soit épanoui à travers son activité. Nous militons pour que le cultivateur de Takouche à Baleng puisse écouler paisiblement ses produits sur le marché et en tirer des revenus pour une vie décente. » Et ce militantisme pour la transformation sociale devrait, selon le Pr Maurice Kamto, se fait avec résilience et s’inscrire dans la durée… Pour que, comme aime le chanter Me André Marie Tassa, « si ta patrie t’appelle… », ne traine pas le pas.