Ouest : le cortège de Maurice Kamto bloqué à à Ebebda durant deux heures

Le cortège du président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun Maurice Kamto a été bloqué durant deux heures par des policiers à Ebebda, une commune du Cameroun située dans la région du Centre et le département de la Lekié.

Et pour cause, « des policiers et gendarmes ont prétexté que des voitures du cortège avaient violé un radar.Nous rapportent une source proche du MRC.

Selon la même source, Maurice Kamto va sortir de son véhicule pour aller s’enquérir de la situation c’est alors qu’on lui répond: “ va attendre ton tour”. Lorsqu’ils sont autorisés à partir l’un des hommes en tenue le pointé du doigt en lançant: “ Le voilà là-bas”.»

Il faudra souligner que Maurice Kamto, le président du MRC, est attendu ce samedi à Bafoussam pour installer les nouveaux responsables élus dans la fédération régionale du MRC à l’Ouest.