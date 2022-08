CAMEROUN :: Comment reconduire sa carte Sim ici à Douala ? :: CAMEROON

Lundi dernier j’ai perdu mon téléphone portable à la suite d’une patrouille motorisée. Et il fallait absolument que le lendemain je reconduise mes cartes Sim…

J’ai perdu mon téléphone

Quand je dis que j’étais en patrouille motorisée, c’est parce que je me baladais à moto tout simplement. Et comme il pleuvait dru et que j’étais pressé et que ma main gauche tenait un sachet de plastique qui contenait de la viande de brousse, j’ai maladroitement enfilé mon téléphone dans la poche de mon jogging.

J’ai encaissé le coup lorsque j’ai constaté que mon Tecno Camon 15 s’était renversé en cours de chemin par inadvertance, et que je ne l’avais pas immédiatement constaté. Et puis je suis allé dans un call-box pour appeler mon propre numéro (bizarre, quand même), mais le nouveau propriétaire ne décrochait même pas. J’ai commencé à regretter la perte de ce gadget qui contenait exagérément mes données personnelles, mais il fallait que je fasse le deuil et que je me reconcentre pour aller reconduire mes cartes SIM très tôt dès le lendemain…

J’ai contacté les identificateurs

Dès mon réveil mardi matin, Pierre La Paix Ndamè m’a conseillé d’aller à l’agence Orange de Makèpè, et ensuite à MTN de Bonamoussadi. Sauf que je suis entré dans la pluie pour être servi en premier, mais la dame qui était chargée des identifications à Makèpè n’était pas venue au bureau parce qu’elle avait certainement dû dormir à la charge…

De plus, on m’a fait comprendre que si le montant de ton compte Orange money est supérieur ou égal à 50 000 FCFA, tu dois attendre jusqu’à 72 heures avant qu’il ne redevienne opérationnel ! J’ai aussi sondé les petits identificateurs qui polluent tous nos carrefours et qui se font passer pour des opérateurs de téléphonie mobile, mais on m’a fait comprendre que leurs opérations sont souvent exécutées avec de gros risques : identifications à reprendre, numéros suspendus, comptes d’argent électronique bloqués, etc. Et finalement j’ai décidé de me rendre dans les directions commerciales Orange et MTN qui sont situées loin là-bas au quartier Akwa…

Je suis allé à Orange

En arrivant à la Soudanaise, j’étais tout trempé ! J’avais encore fait le choix de me mouiller dans la pluie parce que je savais qu’avec un tel déluge, il n’y aurait pas exagérément de monde ni un rang interminable comme à l’accoutumée.

Je suis tombé sur une professionnelle qui s’appelle Nadine Sissi, mais malheureusement elle était déjà mariée ! Elle m’a tout de même orienté, elle a accéléré et facilité (j’ai quand même passé trois heures de temps là-bas hein) mes démarches administratives, puis elle m’a malicieusement amené à acheter une Flybox 4G qui était positionnée au-dessus de son étagère.

Selon elle, c’était l’unique condition pour que mon compte OM redevienne instantanément opérationnel, après la reconduction « expresse » de ma carte SIM.

Je suis allé à MTN

Vers 14 heures, je me suis rendu à MTN. Une vigile m’a fait installer sous une tente prévue à cet effet, et je suis venu trouver qu’il y avait déjà une centaine de personnes sous ce chapiteau !

J’ai tout de même pris mon mal en patience, puisque j’étais mentalement préparé à ce parcours du combattant. J’ai subi silencieusement le protocole militaire de cette entreprise sud-africaine, puisqu’après le chapiteau on nous a encore fait attendre à la véranda du bâtiment MTN, sur des strapontins qui sont positionnés à équidistance les uns des autres. On a ensuite pris notre température, j’ai nettoyé mes mains avec un gel désinfectant qui était strictement obligatoire, puis on m’a attribué un numéro d’usager et on m’a demandé de fixer correctement mon masque sur le visage. Pourtant une fois à l’intérieur de la salle, j’ai encore supporté pendant pratiquement 90 minutes avant d’être reçu par une opératrice.

On nous avait d’ailleurs promis le wifi gratuit pour nous aider à patienter, mais une employée de MTN est venue me chuchoter que « Ça ne fonctionne pas pour le moment »…

Comment reconduire ses cartes Sim ici à Douala ?

Comment reconduire sa Sim ici à Douala ? S’il s’agit d’une puce Camtel, Yoomee, Nexttel ou alors s’il s’agit d’une puce étrangère, il faut oublier !

Comment reconduire son porte-monnaie électronique ? Si vous avez moins de 49 999 FCFA dans votre compte bancaire mobile, il sera instantanément disponible après votre ré-identification.

