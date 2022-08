CAMEROUN :: Cosmétique : Une industrie locale qui brasse des milliards :: CAMEROON

Porté par une demande dynamique, le marché des crèmes et boissons éclaircissantes connaît une forte croissance au Cameroun.

Au Cameroun, le blanchiment de la peau est ancré dans certaines habitudes. L'utilisation de produits éclaircissants est croissante, en particulier chez les adolescents et les jeunes femmes. « L'ancienne génération utilisait des crèmes, note un dermatologue. La nouvelle génération utilise des pilules et des injections ». De nouveaux modes d'administration encore plus inquiétants. Avec une population en pleine expansion et une demande de plus en plus dynamique, l’industrie locale est en forte expansion. On parle d’un marché local qui pèse plusieurs milliards de francs CFA.

Un business juteux

Chaque jour, ou presque, un nouveau produit y voit le jour. Le commerce se fait via les réseaux sociaux, dans les boutiques ou magasins exotiques de beauté, ou même dans la rue. Plusieurs dizaines de marques différentes sont répertoriées. Carimo, Teint Métisse, Métisse Express, Lait Cindella… l’industrie locale connaît un véritable boom. Certaines marques comme Ivalux proposent même plusieurs gammes : Blanche Injection, Maya Métisse, Claire Banane, Doctor Queenlicht, Queen Karamela, Miraculor, Facelight etc. Quand d’autres « labos » commercialisent des boissons éclaircissantes.

C’est le cas de Nourishka de la député Nourane Foster, Sisi Secret ou encore Mira Cosmetic... toutes épinglées par le ministère de la Santé publique pour absence d’autorisation conforme à la vente de certains de leurs produits, au regard de la réglementation en matière de commercialisation des compléments alimentaires et boissons diététiques. Pour se procurer l’un de ses produits, il faut débourser entre 10.000 francs CFA et 150.000 francs CFA.

Hydroquinone et Stéroïdes

La plupart de ces boissons éclaircissantes contiennent de la vitamine C ; du Glutathion, un antioxydant naturel produit par le foie, et qui permet de blanchir la peau ; de l’Alpha Arbutine, un actif connu pour ses propriétés éclaircissantes. Bien qu’il soit assez dangereux pour la peau ; et du Collagène, une protéine présente dans toutes les structures du corps : peau, cartilages, tendons, ligaments et tissus conjonctifs. Les crèmes blanchissantes elles, contiennent pour leur part, des ingrédients qui inhibent la production de mélanine, une substance chimique qui fonce la peau. L’un de ces ingrédients est l’hydroquinone, une molécule interdite à la vente sans prescription.

Elle peut provoquer des eczémas de contact et des irritations lors d’applications répétées. Il arrive aussi qu’elle cause une ochronose, une coloration bleu noire de la peau, qui prend alors un aspect rugueux. Et plus la peau brunit, plus les utilisatrices en quête de blancheur augmentent les doses.

Il y a aussi les stéroïdes, qui sont des composés que les médecins prescrivent parfois pour traiter des affections cutanées comme l’eczéma, les réactions allergiques et les dermatites, et dont l’utilisation doit se limiter à sept jours au maximum, et ce, uniquement sur les zones affectées. « L’utilisation excessive de crèmes stéroïdes sur une longue période peut causer l’amincissement ou l’affaiblissement de la peau, des vergetures et une prédisposition aux ecchymoses », alertent les médecins.

Crèmes, gélules, injections, boissons, tous les moyens sont bons pour atteindre une teinte plus claire, quitte à risquer des effets secondaires parfois graves : éruptions cutanées, addiction, diabète, cancer de la peau.