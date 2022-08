CAMEROUN :: Cyrille Atonfack Guemo répond à Human Rights Watch! :: CAMEROON

L’ONG a demandé mardi dernier, la libération du militant anglophone Abdul Karim Ali, arrêté la semaine dernière à Bamenda.

Abdul Karim Ali qui milite depuis des années pour une résolution pacifique de la crise anglophone a été arrêté par des forces de sécurité à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Selon l’ONG Human Rights Watch, il a été informé qu’il était accusé d’apologie du terrorisme, pour avoir eu en sa possession sur son téléphone une vidéo montrant des violations présumées des droits humains commises par un militaire camerounais contre des civils dans les régions anglophones.

Dans une déclaration sur son site, l’ONG a dénoncé les conditions de sa détention et réclamé sa libération immédiate. « Les détentions arbitraires et les mauvais traitements de détenus sont monnaie courante au Cameroun. De nombreuses personnes perçues comme étant opposées au gouvernement sont emprisonnées pour des chefs d’accusation fallacieux en lien avec la sécurité nationale ou le terrorisme« , a accusé l’ONG de défense des droits de l’homme.

Peu après, la réponse n’a pas tardé à venir de la hiérarchie de l’armée camerounaise. Interrogé par l’AFP, le porte-parole de l’armée, Cyrille Atonfack Guemo a envoyé une pique l’ONG, l’accusant d’avoir, avec ses « ses financiers et commanditaires« , des « objectifs inavoués à atteindre au Cameroun« . « Nous avons les nôtres : protéger notre pays et ses institutions. Il s’agit d’un devoir sacré accompli avec honneur, fidélité et loyauté par les forces de défense et de sécurité« , a déclaré le Capitaine de Vaisseau.

Les relations sont tendues entre les autorités camerounaises et Human Rights Watch suite aux accusations contre les forces gouvernementales dans le conflit en cours dans les régions anglophones. Yaoundé reproche souvent à HRW de ne accuser que les forces gouvernementales alors que les séparatistes commettent des atrocités contre les populations civiles et forces de défense et sécurité.