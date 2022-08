MONDE ENTIER :: Les 15 films inspirants qui vont changer votre vie :: WORLD

Les meilleurs films d'inspiration laissent une impression indélébile sur le spectateur pour diverses raisons. Il peut s'agir d'une réplique d'un film de motivation ou de l'histoire générale elle-même. En fait, ce sont des films qui vont changer votre vie ou vous donner de nouvelles perspectives. Il y a toujours une raison pour laquelle les gens se tournent vers ces films.

Hollywood a produit plusieurs des meilleurs films d'inspiration qui existent. Certains d'entre eux sont des classiques cultes tandis que d'autres ont été nommés aux Oscars et récompensés.

Pour éviter que cette liste ne devienne un cliché, notre expert casino, Arthur Lambert, a sélectionné des films que vous n'avez peut-être jamais vus, et ceux qui ont peut-être déjà été effacés de votre mémoire. Par conséquent, vous ne trouverez pas certains films connus ci-dessous, comme La liste de Schindler, Forrest Gump et Shawshank Redemption. Les films exceptionnels proposés devraient, je l'espère, rattraper le coup !

15. La vie de Pi

Un livre incroyable et inspirant a lui aussi eu droit à une adaptation cinématographique. L'histoire de Pi est intéressante : Pi est abandonné sur un petit bateau au milieu de l'océan Pacifique. Au départ, on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple lutte pour la survie alors qu'il est échoué dans l'océan Pacifique. Pi pourrait ramer jusqu'au rivage et se régaler de poissons en chemin.

Eh bien, l'histoire n'est pas si simple, car Pi doit non seulement survivre, mais aussi s'occuper de son autre passager, un tigre du Bengale.

Un livre étonnant a naturellement donné lieu à l'un des films les plus inspirants du moment, car il met en jeu la survie avec des éléments psychologiques et physiques.

14. Les bêtes sauvages du Sud

Ce drame fantastique est centré sur une petite fille de six ans nommée Hushpuppy. Alors que sa communauté est frappée par des problèmes environnementaux, l'aspect inspirant est son apprentissage de l'adaptation à un nouveau monde.

Avec les changements constants et les nouveaux défis auxquels elle est confrontée, il s'agit d'un de ces films inspirants qui changent la vie et qui vous font réfléchir à nos propres luttes et à l'adaptation à celles-ci.

13. Adaptation

Comme beaucoup d'autres films inspirants de cette liste, il s'agit de l'histoire d'une personne confrontée à de graves problèmes mentaux et qui tente de surmonter une tâche difficile. Dans le cas d'Adaptation, Charlie Kaufman (Nic Cage), un scénariste en proie à l'anxiété, tente de faire son travail.

Le seul problème est qu'il essaie d'adapter un roman difficile et que cela s'avère difficile. En conséquence, il devient de plus en plus instable pendant ses tentatives d'écriture de scénario.

12. L'illusionniste

Le sublime film d'animation de Sylvain Chomet raconte l'histoire d'un magicien en difficulté qui traverse l'Europe et s'attache à un jeune fan en chemin.

11. Le calmar et la baleine

Un couple divorce, et naturellement cela affecte les parents et les enfants. Dans certains cas, ces films adoptent le point de vue des parents. Ce film est légèrement différent car nous suivons les enfants, Walt et Frank, qui doivent faire face à la vie de co-parent et aux astuces psychologiques de leurs parents tout en essayant de vivre une vie normale.

10. Le Scaphandre et le Papillon

Basé sur le livre de Jean-Dominique Bauby, ce film français poignant raconte sa vie après une attaque paralysante. Souffrant du syndrome d'enfermement, il a néanmoins écrit un roman décrivant l'ensemble du processus.

Aussi décourageant que puisse être le résumé, ce film fait partie de la liste des films de motivation car il s'agit d'une histoire de dépassement des circonstances dans lesquelles on se retrouve.

9. Des Souris et des Hommes

L'excellente adaptation par Gary Sinise du roman classique de John Steinbeck, Des souris et des hommes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, elle suit deux hommes : un George au caractère bien trempé et un Lennie handicapé mental.

L'histoire se déroule pendant la Grande Dépression et les deux hommes voyagent à travers l'Amérique comme ouvriers agricoles, pour finalement s'installer dans une ferme et y travailler. Tout en travaillant, ils rêvent de posséder un jour leur propre terre.

8. Punch-Drunk Love

Un drame romantique excentrique. Barry Egan, l'excentrique solitaire d'Adam Sandler, est courtisé par la mystérieuse Lena d'Emily Watson.

7. Rush

Un récit passionnant de la saison 1976 de Formule 1. James Hunt et Niki Lauda s'affrontent pour le titre mondial. La raison pour laquelle ce film est l'un des meilleurs films d'inspiration est que ce dernier se remet d'un accident épouvantable qui a nécessité une grave opération chirurgicale. Comme on peut s'y attendre, ce que l'on considérait autrefois comme un inconvénient ou un défaut se révèle être un atout majeur dans les bonnes circonstances.

6. Les Rois de l'été

Un autre aspect des films de motivation consiste à affronter l'impossible et à le faire quand même. Dans The Kings of Summer, trois adolescents décident de changer radicalement leur vie cet été.

Ce changement consiste à embrasser une plus grande indépendance et à faire ce que beaucoup d'entre nous ont voulu faire à un moment donné : quitter la maison de leurs parents.

Tous trois ont 13 ans et en ont assez de vivre chez leurs parents. Ils partent donc dans les bois, construisent une maison et vivent de la terre.

5. Le Grand Jeu

Le respecté scénariste Aaron Sorkin a fait ses débuts de réalisateur pour faire l'éloge de Molly Bloom pour ses exploits. C'est exact, car le film indique explicitement que Mlle Bloom est une héroïne féministe que les petites filles devraient admirer. Dans l'histoire, l'ancienne skieuse Molly Bloom déménage à Los Angeles et devient l'assistante d'un homme d'affaires d'Hollywood après un échec sportif embarrassant. Bientôt, elle monte un casino de poker dans sa chambre d'hôtel et attire les plus gros poissons. Mais où cela mène-t-il ?

Oui, vraiment, le poker est une question de chance, certaines personnes ont de la chance et d'autres perdent tout. Mais si vous voulez quand même tenter votre chance aux jeux d'argent, vous pouvez essayer le crypto casino. Spécialement ici https://frcasinospot.com/type-de-casinos/crypto-casino/ a déjà dressé une liste des meilleurs casinos français qui acceptent les crypto-monnaies.

4. Princesse Mononoké

Un grand chef-d'œuvre du Studio Ghibli. Le jeune guerrier Ashitaka se bat pour rétablir l'ordre entre les forces surnaturelles et le monde des humains, qui considèrent qu'Ashitaka soutient l'ennemi.

Il s'agit de l'un des meilleurs films d'inspiration en raison de la situation précaire dans laquelle se trouve Ashitaka. De plus, il est frappé d'une malédiction mortelle qui lui coûtera la vie.

3. Mary et Max

Un film d'animation excentrique et plein de vie fait partie de cette liste des films les plus inspirants. Deux solitaires deviennent correspondants et nouent une amitié à distance. Mary est une petite fille australienne de huit ans qui vit dans la banlieue de Melbourne, et Max est un homme de 44 ans, gravement obèse, qui vit à New York.

Cette correspondance se poursuit pendant vingt ans. Tous deux s'écrivent dans les deux sens pour parler des différents aspects de la vie.

2. La folie du roi George

Un film de 1994, le roi George III perd la raison, plongeant le gouvernement dans le chaos. Le Dr Willis, médecin révolutionnaire, est appelé à rétablir l'ordre, tandis que ses lieutenants s'adaptent à la gestion du pays sans le roi George III, dans ce drame brillant.

1. Amadeus

Film de 1984, cette merveilleuse épopée est librement inspirée du génie de Mozart. Comme on peut s'y attendre de la part des meilleurs films d'inspiration, l'argument de vente de ce film est constitué par les belles performances et la musique exceptionnelle.

Conclusion

Laissez-vous inspirer par ces films inspirants !

Aussi formels et prévisibles que soient ces films, ils tentent de changer un peu votre perception. Cependant, ce sont des histoires dans lesquelles les gens peuvent se perdre et s'inspirer. N'ayez donc pas peur de regarder certains de ces films classiques.