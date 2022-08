CAMEROUN :: TOURNOI DE LA FRATERNITÉ NGWEI ET DIZANGUE AFFICHENT LEURS AMBITIONS :: CAMEROON

La succession de Ngambè a démarré ce matin à Edéa. Après avoir laminé son voisin NYANON par un score de 6 buts à zéro, la sélection de NDOM été stoppée nette dans sa course meurtrière par les électriciens de MASSOK SONGLOULOU qui se sont imposés par la plus petite des marges : zéro but contre un.

On ne vendait pourtant pas cher la peau de la lanterne rouge de l'édition dernière, MASSOK SONGLOULOU, qui n'a pas pu venir à bout de la formation de DIZANGUE, quelques heures plus tôt. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Pour sa deuxième rencontre, cette formation de DIZANGUE a été plus efficace que NYANON dont elle a disposée par un but à zéro.

Dans le poule C qui est constituée d'EDEA 2, de NGWEI, de MOUANKO et de POUMA, NGWEI a assuré l'essentiel en prenant fraternellement le dessus sur ces adversaires du jour, MOUANKO et Pouma par un but à zéro à chaque fois. La sélection de NGAMBE qui doit défendre son titre entrera dans l'arène demain face à EDÉA 1 et à DIBAMBA avec qui elle composent la poule A.

Tous ces matchs de ce matin qui ont eu pour cadre les stades de l'Enieg et municipal, faisant suite à la cérémonie d'ouverture de cette 2e édition du Tournoi de la Fraternité organisé par le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe. Au cours de cette cérémonie d'ouverture présidée hier, 17 août 2022 par Alphonse Bernard Nonga en sa qualité du PCO du tournoi, il a surtout été question d'accueillir, d'installer les équipes d'une part, de procéder au tirage au sort d'autre part, et à la remise des équipements à chacune des 11 délégations engagées dans cette compétition.

Nevers forget, "WE ARE ONE".