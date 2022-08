CAMEROUN :: TOURNOI DE LA FRATERNITÉ 2022: La ville d'Edéa fait sa mue :: CAMEROON

La "Fondation La Main Tendue" que promeut le Ministre des Transports Camerounais Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ nous remet cela. Avec un branding digne d'un événements sportif international.

En effet, depuis vendredi dernier, les populations et habitants de la ville lumière se sont réveillés sous des affiches routières qui surplombent les principales artères de leur cité et annonçant l'événement sportif phare : le Tournoi de football LA FRATERNITÉ DE LA SANAGA-MARITIME.

Il est clair que cette édition, la deuxième, sur le thème WE ARE ONE, sera d'une amplitude jamais connue en Sanaga Maritime et au-delà. Chacun y va avec sa sensibilité et les commentaires fusent.

Certains avec une surprenante assurance, décrivent l'événement dans ses moindres détails en précisant qu'une grande société de Douala viendra régaler les populations d'Edéa avec des ventes flash des produits alimentaires à des prix écrasés.

D'autres s'attardent sur le côté bling bling de l'évènement et s'apprêtent à revêtir leur costume du 31 pour serrer la main et prendre une photo avec un Eto'o fils, Rigobert Song , Bell Joseph Antoine, OMAM BIYICK et affirment même mordicus qu'une célébrité africaine de football originaire de l'Afrique de l'ouest y sera... On évoque pêle-mêle des noms. Mais là-dessus, le comité d'organisation maintient le suspens...

FOOT et FÊTE

Des artistes tels que MINKS, Nicole MARA...des vedettes locales et d'autres noms gardés secrets seront aussi de la fête. Ils apporteront l'effervescence habituelle qui pourrait être paroxysmale dans la petite métropole d'Edéa dès jeudi, 18 août 2022.

C'est juste une question de temps.