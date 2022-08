CAMEROUN :: Quickdo-Bookbox : la solution technologique pour inciter les africains à la lecture :: CAMEROON

Cette bibliothèque numérique et mobile dédiée aux étudiants et chercheurs a été présentée au public, hier mercredi 17 août, à l'espace culturel Quartier Mozart de Yaoundé.

Cette solution numérique développée par Dominique BUENDE, auteur et entrepreneur, vient donner un souffle nouveau dans l'accessibilité du livre auprès des étudiants en quête de savoir. La Quickdo-Bookbox est une bibliothèque numérique sur un support physique qui permet d'avoir accès à des milliers de contenus livresques académiques et extra-académiques. Pendant près de deux heures d'échange, avec les médias et les acteurs du monde littéraire, l'auteur et inventeur a apporté des éléments pour clarifier la lanterne des uns et des autres sur les bienfondés de sa solution. Au lieu d'être un concurrent pour les maisons d'édition classiques, la QuickDo-BOOKBOX se veut un véritable allié dans la chaîne de diffusion et commercialisation des livres, pour le grand bonheur des auteurs et des éditeurs. C'est donc un marché de distribution où les universitaires auront accès à environ 500.000 livres en ligne, gérés par un bibliothécaire, dont le téléchargement ne devrait nécessiter que 5minutes. "Au profit des auteurs, la diffusion des contenus numériques se fait sans frais d'inscription. C'est totalement gratuit" rappelle Dominique Buende.



Au-delà de la présentation de son invention, l'échange avec Dominique Buende, a également été l'occasion de la dédicace de son ouvrage "LivreMentaire d'un entrepreneur à échecs". Un livre documentaire dans lequel Dominique partage son expérience dans l'entrepreneuriat culturelle. Cet ouvrage est le résultat d'un travail quasi thérapeutique d'introspection, de remise en question et d'analyse du startuppeur. Il y profite pour donner des astuces et armes aux entrepreneurs. Les écrivains présents ont pu rentrer avec un exemplaire du livre en échange du leur.

Pour faciliter l'écoulement des livres, Dominique propose aux maisons d'édition de vendre le livre au prix du pain. Selon lui, si les africains lisent peu, c'est parce que les livres ne sont pas à leur portée et aussi, ceux qui sont disponibles, coûtent chers. En vendant au prix du pain, l'africain lirait plus.



Rappelons que la QuickDo a obtenu successivement le prix orange de l'entrepreneuriat Social d’Afrique en 2013; le prix de l'entrepreneur Africain de France en 2014 et le prix de mérite d'entrepreneurship Award BMCE Bank 2015.