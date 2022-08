MONDE ENTIER :: Les 10 meilleurs personnages de Tim Burton :: WORLD

Les personnages de Tim Burton sont tellement uniques qu'ils sont assez reconnaissables pour les fans, mais quels sont les meilleurs personnages ?

Tim Burton est une véritable personnalité à Hollywood, avec un style et un flair qui sont immédiatement reconnaissables. Il a posé son regard excentrique sur une variété de genres, de la comédie à la science-fiction, de l'horreur au fantastique et même sur un biopic occasionnel. Outre certaines subtilités de mise en scène, ce sont ses personnages excentriques qui ont captivé l'imagination de générations de cinéphiles.

Il ne s'agit pas seulement de ses propres créations de personnages. Burton s'est attaqué à une foule de propriétés existantes, donnant de nouvelles formes à des personnages bien-aimés. Alors que nous attendons avec impatience sa version macabre de Wednesday Addams (sûrement un mariage parfait... ou l'enfer !), voici quelques-unes des autres manifestations macabres de Burton.

10 . Vincent Malloy (Vincent, 1982)

Écrit, conçu et réalisé par Tim Burton, le court-métrage Vincent est un hommage à l'un des acteurs d'horreur préférés du réalisateur, le légendaire Vincent Price, qui est également le narrateur de ce récit macabre.

Vincent Malloy est ici un auteur-insert, rêvant de ressembler à son héros et mettant en scène toutes sortes d'intrigues morbides dans sa chambre. Même le design du personnage-titre ressemble un peu à celui de Tim Burton, notamment la chevelure sauvage. Malloy sera le modèle de nombreux personnages de Burton dans les années qui suivront.

9 . Sally (The Nightmare Before Christmas, 1993)

Bien qu'il n'ait pas réalisé Le Cauchemar avant Noël, l'empreinte de Tim Burton est omniprésente dans le reste du film, qu'il s'agisse de l'intrigue, des dessins ou des nombreux personnages hauts en couleur qui peuplent Halloween Town.

Sally est une merveilleuse création, cousue et remplie de feuilles d'automne. Son amour (apparemment non réciproque, au début) pour Jack n'est qu'un des beaux aspects de son caractère. Elle est têtue, féroce et courageuse, déjouant constamment son propre créateur, le Dr Finkelstein.

8 . Lydia Deetz (Beetlejuice, 1988)

Lydia Deetz est la fille gothique par excellence. Habillée en permanence en noir, obsédée par tout ce qui est sombre et macabre, et ayant un penchant pour voir les morts, elle est aussi emblématique et aussi facile à citer que son "ami" démoniaque (nous en reparlerons plus tard).

Lydia est une paria typique de Burton - complètement différente du reste de sa famille, et blasée par le monde qui l'entoure. Un autre réalisateur aurait pu nous donner une enfant aux yeux écarquillés et excités pour découvrir le monde souterrain, mais pas Tim Burton.

7 . Emily (Corpse Bride, 2005)

Emily est un cadavre hanté à l'histoire tragique, accidentellement ramené à la "vie" par l'infortuné Victor Van Dort.

Emily est un personnage magnifique et excentrique qui s'inscrit parfaitement dans la tradition de Tim Burton. Elle est à la fois macabre et douce, avec un sens de l'humour malicieux et un amusant petit acolyte qui vit derrière son globe oculaire. Lorsqu'Emily trouve enfin la paix, son corps se dissout lentement en une nuée de papillons qui montent vers les cieux.

6 . Batman (Batman, 1989; Batman Returns, 1992)

Batman est, bien sûr, l'un des super-héros les plus emblématiques de tous les temps. Il a été redessiné et rebooté tant de fois, et le portrait de Michael Keaton, tel que filtré par la lentille de Tim Burton, reste l'un des plus mémorables.

Le Batman de Burton est un personnage solitaire, consumé par sa personnalité. En tant que Bruce Wayne, il est un excentrique sympathique et maladroit, mais dès qu'il revêt la cagoule, il devient une machine à tuer froide et sans remords pour ses ennemis vaincus. Il existe un véritable élément de dualité, un trope courant dans les films de Tim Burton.

5 . Catwoman (Batman Returns, 1992)

Batman Returns est celui où Tim Burton a déchiré le livre des règles, s'écartant de la voie des bandes dessinées et mettant sa propre vision tordue des habitants de Gotham City. Il n'avait pas envie de faire une suite à son succès de 1989, mais Warner Brothers lui a donné carte blanche - une offre qu'il n'a pas pu refuser.

Avec Catwoman, il nous donne une incarnation vraiment dérangée de la méchante populaire. Une femme dont l'esprit, l'identité, est complètement fracturé. Son costume cousu main est un véritable reflet de sa psyché endommagée, qui ne fait que s'effondrer davantage lorsqu'elle se lie intimement avec Bruce Wayne.

4 . The Penguin (Batman Returns, 1992)

Le Pingouin, tel qu'interprété par la combinaison gagnante de Tim Burton et Danny DeVito, est l'un des super-vilains les plus grotesques de l'histoire du cinéma.

Comme pour Catwoman, Burton a éloigné le Pingouin de ses origines dans les bandes dessinées, le transformant en un monstre tragique élevé dans un égout. D'une manière ou d'une autre, le Pingouin parvient à être à la fois totalement hideux et étrangement sympathique, et les funérailles bizarres (avec porteurs pingouins) du final sont teintées de tristesse.

3 . Jack Skellington (The Nightmare Before Christmas, 1993)

Jack Skellington est devenu, pour beaucoup, le visage d'Halloween. C'est tout à fait approprié, étant donné qu'il est le roi des citrouilles après tout.

Apparu pour la première fois dans un poème de Tim Burton, Jack Skellington est passé au grand écran dans Le Cauchemar avant Noël de Henry Sellick. Jack est un personnage fantasque, né dans l'obscurité mais aspirant à une nouvelle aventure et à la connaissance. Il est également d'une naïveté charmante, ignorant totalement l'affection de Sally jusqu'à la toute fin.

2 . Betelgeuse (Beetlejuice, 1988)

Existant quelque part entre l'anti-héros et le méchant, Bételgeuse est un véritable grotesque de Burton. Il est obscène, grossier et a de la moisissure qui pousse sur le côté de son visage. Pas étonnant que Lydia n'ait pas voulu l'épouser !

Bien qu'il s'agisse du personnage principal, le "fantôme qui en a le plus" a un temps d'écran étonnamment limité, mais il perdure jusqu'à aujourd'hui grâce au charisme de Michael Keaton et à son costume rayé immédiatement reconnaissable. Sans aucun doute l'une des plus grandes créations de Tim Burton.

1 . Edward Scissorhands (Edward Scissorhands, 1990)

Edward Scissorhands serait-il la quintessence du personnage de Tim Burton ? Un garçon excentrique à la chevelure indomptée, qui cherche désespérément à s'intégrer mais n'y parvient jamais.

Son histoire est aussi tragique que l'on pourrait s'y attendre, son créateur (joué par Vincent Price, bien sûr) étant mort avant d'avoir pu fournir à Edward une paire de mains. Edward vit dans un château gothique et féerique, mais se retrouve dans un monde de banlieue terne et insipide, un étranger dans un pays étrange. C'est un classique de Burton.