Développement local : La communauté urbaine de Douala reçoit un prêt de la Banque Uba

Une convention de prêt entre United bank of Africa (UBA) et la Communauté urbaine de Douala (CUD) à hauteur de 7 milliards a été signée a eu lieu ce mercredi 17 Aout à Douala.

Avec la saison des pluies qui bat son plein actuellement , il est clair que la ville de Douala a mal à ses routes et à d’autres infrastructures d’envergure.

Pour remédier à cela histoire de garantir un mieux vivre à ses populations, la mairie de la ville vient de faire recours à la Union Bank of Africa( UBA)

En plus, souligne à grand trait la CUD, le réseau viaire de la ville est constitué d’environ 5 000 Km dont environ 700 Km de routes revêtues (béton bitumineux et pavés).

La mairie de la ville ayant fait le constat selon lequel Chaque année, les marchés d’entretien et de réhabilitation concédés aux prestataires ne permettent de traiter qu’à peine 25 Km de routes revêtues, 10 Km de routes en terre (requalifiées en revêtues)Pourtant,le réseau viaire de la ville est constitué d’environ 5 000 Km dont environ 700 Km de routes revêtues (béton bitumineux et pavés« Soit, respectivement, à peine 3,5% et 0,2 % du réseau correspondant. Aussi, en ce qui concerne le curage des drains, les contrats externalisés ne permettent que de curer environ 20 Km de ce réseau primaire qui s’étend sur plus de 250 Km linéaires. Soit moins de 1% dudit réseau. »

La force de frappe de la CUD en vue de la mobilité urbaine est donc rudement défaillante du fait de l’actuelle Régie qui entretient annuellement à peine 100 Km de route en terre, du fait de l’obsolescence du parc d’engins lourds de la maison.

On peut aussi constater les limites de la régie dues à un parc très peu fourni :des niveleuses, compacteurs, pelles chargeuses, pelles excavatrices sur chenilles, pelles excavatrice sur pneus, pelle excavatrice amphibie, bulldozers, tractopelles, chariot élévateur, camion tracteur, remorque benne, porte-char, camion-citerne (équipé d’un dispositif d’arrosage), camion toupie, un fourgon, centrale à béton, compacteur manuel (deux rouleaux), marteaux-piqueur, compresseur, plaque vibrante, dames sauteuses, lampes autonome d’éclairage de chantier avec générateur, pompe industrielle, entre autres sont clairement en sous effectifs.



Autant d’équipements qui seront acquis pour un début imminent- après la saison des pluie actuelle à Douala- de la Régie autonome des routes et des constructions de la ville de Douala (2RC), une plateforme mise en place par la CUD et qui emploiera 345 personnels permanents et 236 temporaires. « Nous avons tout le plaisir d’accompagner la CUD qui est notre capitale économique », indique Jude Anele, administrateur directeur général d’UBA Cameroun.

La maturité des fonds alloués est de 54 mois dont 6 mois de différé partiel sur le principal, le taux d’intérêt est de 6,25 %. « Je profite de cette occasion pour lancer à tous nos partenaires privés un appel général à partenariat public-privé, pour qu’ensemble, nous modernisions la ville de Douala. Bientôt d’autres opérations (de levées de fonds, ndlr) seront lancées dans cette perspective », déclare Roger Mbassa Ndine, le super maire de Douala.

C’est la deuxième fois que UBA signe une convention de prêt avec la CuD, ce qui portera désormais les engagements d’UBA sur la CUD à un total cumulé de 10,2 milliards FCFA.m puisque Le 04 juin 2021 , la mairie de la ville de Douala et UBA avaient déjà signé une première convention de prêt d’un montant de 3,2 milliards FCFA.