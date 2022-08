CAMEROUN :: Lettre ouverte de Christian Ntimbane Bomo aux membres du Comité éxécutif de la Fecafoot :: CAMEROON

Mesdames , Messieurs...Cette coupe du monde au Qatar peut permettre à la FECAFOOT d'engranger 30 milliards, je dis bien 30 milliards FCFA. Au lieu de recruter un nouvel équipementier,il suffit à la Fecafoot de créer elle- même une entreprise qui va habiller les équipements nationales, et commercialiser les maillots, gadgets et kits des Lions indomptables auprès des supporters. En réalité, les lions indomptables du Cameroun n'ont pas absolument besoin d'un équipementier externe pour vendre leurs maillots et s' équiper. Le label lions indomptables jouit d'une grande notoriété.



Les camerounais n'achètent pas la marque, mais le maillot des lions.



Le coût de fabrication d'un maillot en Chine ou en Thaïlande est de 500 FCFA.



Et c'est d'ailleurs là- bas que tous les grands équipementiers fabriquent les maillots des équipes. Par exemple le maillot de l'équipe de France qui coûtait en 2018, 85 euros , soit près de 55.000 FCFA, était fabriqué à moins de 3 euros,soit environ 2000 FCFA.



Étant par ailleurs rappelé qu'il y a des camerounais qui peuvent dessiner nos maillots,par exemple le couturier Imane AYISSI, ou encore le designer peintre MBOKO LA GRIFFE, ....



Ainsi avec 01 milliard de FCFA que la Fecafoot peut emprunter facilement auprès d'une banque , elle pourra fabriquer 02 millions de maillots et les commercialiser pendant la Coupe du monde et la CAN ivoirienne.



En les vendant à 10.000 FCFA aux millions de supporters locaux et à 70 euros, soit environ 45.000 Fcfa à des centaines des milliers de supporters de la diaspora, c'est au bas mot 30 milliards de FCFA assurés pour les caisses de la Fecafoot.Avec une telle somme la Fecafoot pourra tripler son budget, subventionner les équipes de football,construire son siège, se doter d'infrastructures sans avoir à s'endetter.



Pour procéder à l'écoulement des maillots, il suffira d'agréer certaines boutiques et magasins dans toutes les villes du Cameroun, et dans la diaspora des stands pourront être installés dans les ambassades.



La Fecafoot en collaboration avec les autorités camerounais se dotera aussi de brigades de lutte contre la contrefaçon.

Lors de votre session du 26 août 2022, examinez patriotiquement cette option .



N'acceptez surtout pas cette société écran qui viendra masquer les vrais bénéficiaires de l'argent de vente des maillots.

Je suis un expert juriste en sociétés et montages financiers et je sais de quoi je parle, s'agissant du rôle des sociétés écran dans les paradis fiscaux.