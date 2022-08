CAMEROUN :: Conférence des chefs d’Etats de la CEMAC: Paul Biya prolonge illégalement son mandat :: CAMEROON

Le mandat du chef de l’Etat camerounais à la tête de cette instance est arrivé à son terme depuis le mois mars 2021.

Le président camerounais, est à la tête de la Conférence des chefs d’Etats de la CEMAC depuis mars 2019.

Selon les textes qui régissent cette instance, la durée du mandat du chef de l'Etat qui chapote cette instance est de 2 ans.

Or, celui du président Camerounais est tombé en désuétude depuis plus d’un an, et les autres chefs d’Etat attendent depuis lors que le président camerounais puisse cédér son siège à un autre chef d'Etat de la zone Cemac

Il faudra souligner que depuis août 2021, les chefs d’Etat de la CEMAC ne se sont plus réunis.

Le président de la République du Cameroun avait été désigné à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC à la suite de la 14e session extraordinaire tenue à N’djamena, au Tchad, le 24 mars 2019.

A ce jour, les regards des autres chefs d’Etat de la sous région de l'Afrique centrale restent braqués sur Paul Biya le président sortant, seul à pouvoir convoquer un sommet de la CEMAC au cours duquel il passera la main à un autre chef d'Etat de la sous région