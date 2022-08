MONDE ENTIER :: Pourquoi de plus en plus de pays font du Bitcoin leur monnaie officielle :: WORLD

Pourquoi de plus en plus de pays font-ils du Bitcoin une monnaie légale ? Voici quelques raisons pour lesquelles de plus en plus de pays en font une monnaie officielle.

Satoshi Nakamoto a lancé le Yuan paygroup fr il y a environ 12 ans en tant qu'outil potentiel de changement de jeu qui réduirait le pouvoir des gouvernements et des banques dans l'industrie financière mondiale. Au cours de son lancement, Satoshi a présenté l'économie du Bitcoin comme un centre financier centré sur l'utilisateur et dépourvu d'intermédiaires, destiné à remplacer l'environnement économique traditionnel, souvent chaotique, alimenté par le fiat.

Selon plusieurs des premiers utilisateurs, il ne faudrait qu'un certain temps pour que les individus acceptent le Bitcoin comme une alternative viable à la monnaie fiat en général. En d'autres termes, l'objectif initial du Bitcoin était que les individus l'utilisent pour les paiements quotidiens. Bien que l'actif numérique soit depuis devenu un phénomène mondial, son attrait en tant que véhicule d'investissement explique en grande partie son succès auprès du grand public.

De plus en plus de nations adoptent le Bitcoin comme monnaie officielle. Le premier pays à prendre cette décision a été le Salvador en 2021. Récemment, un autre pays a pris la même décision, et d'autres pays sont susceptibles de suivre le mouvement. Voici quelques-unes des raisons :

Le Bitcoin comme système anti-inflationniste

L'offre de Bitcoins est limitée à 21 millions de BTC. Nous avons actuellement environ 18 millions de BTC en circulation, ce qui indique qu'un peu plus de 3 millions de BTC doivent encore entrer sur le marché. La méthode de division par deux de la récompense des blocs, qui garantit que le nombre de BTC générés lorsque de nouveaux blocs entrent dans la blockchain Bitcoin est divisé par deux environ tous les quatre ans, est un autre mécanisme anti-inflationniste notable utilisé par le réseau Bitcoin. Grâce à ces deux mécanismes, la valeur du Bitcoin n'a cessé d'augmenter depuis sa création en 2009. Et cela contraste avec l'ancien paysage financier, où les banques centrales et les gouvernements peuvent choisir de produire de la monnaie fiat supplémentaire, ce qui provoque de l'inflation. Rejoignez https://profit-edge.com / dès aujourd'hui et profitez des avantages qu'offre le Bitcoin.

Le Bitcoin est immunisé contre la censure

La décentralisation du réseau Bitcoin est sans aucun doute sa caractéristique la plus attrayante. Le réseau cryptographique fonctionne sur une base peer-to-peer (P2P) qui permet des paiements sans intermédiaire. Par conséquent, contrairement aux techniques bancaires traditionnelles, l'authentification des paiements Bitcoin ne nécessite pas la participation d'autorités centrales ou de tiers. Les deux parties à une transaction peuvent effectuer des paiements immédiatement à partir de leurs portefeuilles pendant que les autres participants au réseau valident la transaction. Une institution unique ne régit pas le processus de validation des transactions Bitcoin. Par conséquent, la censure ou l'annulation des transactions est théoriquement impossible.

Le Bitcoin est à la fois rapide et peu coûteux

L'utilisation du Bitcoin pour effectuer des transactions internationales est bien moins coûteuse pour les paiements transfrontaliers. Un cadre bureaucratique n'est pas nécessaire sur le réseau Bitcoin, dans lequel une série d'intermédiaires doivent traiter les transactions avant qu'elles n'arrivent à destination. Comme le Bitcoin est un réseau de peer-to-peer, les transactions sont presque immédiates, ce qui en fait un moyen plus rentable d'effectuer des paiements transfrontaliers et de transférer des fonds.

Les transactions en Bitcoin sont sûres et sécurisées

Le Bitcoin est une forme numérique de monnaie. Par conséquent, les voleurs ne peuvent pas le dérober à son possesseur. Les hackers peuvent voler les Bitcoins d'une personne uniquement en accédant aux clés privées du portefeuille. Cependant, le vol de Bitcoins n'est pas possible avec une sécurité suffisante. Il est arrivé que des criminels piratent des tradings de crypto-monnaies, mais le Bitcoin n'a pas été affecté. Par conséquent, les transactions entre deux (ou plusieurs) adresses sont sécurisées.

Conclusion

Comme nous l'avons vu dans cet article, l'utilisation du Bitcoin pour les paiements réguliers présente des avantages et des raisons pour lesquelles de nombreux gouvernements l'accepteront comme monnaie. Bien que nous ayons mentionné certains des avantages potentiels de la reconnaissance du Bitcoin comme monnaie légale, l'acceptation du Bitcoin au Salvador nous donnera un aperçu supplémentaire des autres conséquences possibles. De plus en plus de pays se joignent à l'initiative, et les Bitcoins pourraient à l'avenir devenir un moyen de stockage de la richesse comme l'or. Ne restez pas à l'écart. Investissez dans le Bitcoin et profitez de ses avantages maintenant et à l'avenir.