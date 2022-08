CAMEROUN :: Entreprenariat : Comment « Orange Pulse » propulse les jeunes :: CAMEROON

Avec le slogan « On va se mettre bien » Orange Pulse est une plateforme qui a pour but essentiel de susciter l’émulation entre les jeunes. Incubateur de talents, il compte plus d’un million d’abonnés qui rivalisent de créations et innovations. La plateforme a déjà ses ambassadeurs.

Une démonstration grandeur nature à été faite à Douala dans la salle Canal Olympia. Dans un entretien grand public. Ils se sont succédé sur la tribune, dans un exercice de démonstration du savoir faire qui propulse vers les cimes, grâce à Orange Pulse. Yvana Ononnio, influenceuse mode, a entretenu les jeunes sur « Comment elle est passée de statut pour devenir actrice de cinéma ». William Nsaï quant à lui, a montré à travers son speech « Comment dénicher et révéler les talents culturels au travers de la photo ». David Eto’o lui aussi, devait entretenir les jeunes sur « Comment mettre en avant ses atouts naturels pour construire son personal branding ». Dr Keng Stephen, réalisateur de clips vidéo, a fait sa présentation sur « Comprendre l’industrie audiovisuel » Et bien d’autres.

Et le public jeune s’est émerveillé. Dans un exercice de questions-Réponses, ils ont été édifiés sur la démarche des « Ambassadeurs Orange Pulse ». Ici, il y a de la place pour tous les talents, il suffit d’y croire pour se jeter dans cette arène. Orange Cameroun a voulu cette plateforme interactive, un rendez-vous des échanges enrichissants ouvert aux jeunes de moins de 35 ans . Il suffit de taper le code #119*3# ou via l'application myOrange, pour entrer dans le programme Orange pulse. Plutôt divers et varié. Avec pour objectif essentiel dénicher les talents en même temps qu’il se veut un incubateur d’emplois jeunes. Le slogan en dit long « On va se mettre bien » D’autant plus bien qu’à l’occasion des vacances scolaires, des nombreux data ont été distribués via orange money en guise de récompense, des promotions week-end et autres super lots. Aussi bien que le recrutement de 300 ambassadeurs Orange Pulse.