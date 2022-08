CAMEROUN :: La fille d’une députée RDPC retrouvée morte dans sa chambre à Douala :: CAMEROON

Selon la plateforme « Sawa et fier de l’être » Vanessa Elessa a été retrouvée morte dans sa chambre à Douala Akwa Nord. Elle était la Fille de l’honorable Elise Pokossy Doumbe, députée RDPC à l’assemblée nationale du Cameroun. Immédiatement après l’annonce de cette découverte macabre, l’Emoi et consternation ont gagnés la famille et le domicile familial lieu dit Baobab à Bonanagang a été envahie par les riverains.

La grande famille Bonamoutome-Bonebong à Ku à Bonangang ( Akwa Nord) dans le canton Bonambela arrondissement de Douala 5 de laquelle est issue la défunte porte mal le deuil de celle qui portait tous les espoirs du canton.

Employée à la Banque Internationale pour le Commerce, l’Epargne et le crédit BICEC, elle occupait le poste de Directeur Marché Détail. A la Banque comme dans la famille, on ne lui connaissait pas d’antécédents pouvant aboutir à cette mort qu’on qualifie de suspecte.



Nous y reviendrons.