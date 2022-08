CAMEROUN :: Douala : Un adolescent meurt emporté par le torrent à Ndogpassi :: CAMEROON

Parti à la recherche de bouteilles en plastique pour les revendre le petit junior ne reviendra jamais de cette escapade.

Les pluies qui s’abattent actuellement sur la ville de Douala viennent de faire une nouvelle victime.

Dans la journée du dimanche 15 Aout alors qu’il est paisiblement couché au domicile de ses parents, junior reçoit la visite de ses camarades de jeux qui l’invitent aller chercher les bouteilles en plastique qu’ils pourront revendre à des commerçants.

Habitué de cette chasse d’un autre genre, junior va rejoindre ses camarades et ensemble ils vont se mettre à la quête des bouteilles. La moisson est bonne mais leurs « gibecières » ne sont pas pleines et voilà qu’il se mets à pleuvoir . Junior et ses amis ne s’arrêtent pas , ils continuent jusqu’à ce qu’ils arrivent au niveau d’un grand caniveau. A l’intérieur, junior aperçoit plusieurs bouteilles encastrées dans un coin , malgré la forte pluie et le torrent violent le garçon s’entête à y aller pourtant l’initiative lui est déconseillée par ses amis.

Résolu à aller chercher ce butin , junior va prendre le risque de rentrer dans le caniveau malheureusement ses pieds frêles ne pourront pas faire le poids face au torrent. C’est ainsi que sous les yeux de ses camarades, il sera déséquilibré puis emporté par les eaux.

Ses amis tétanisés vont pousser des cris à tue-tête pour alerter les riverains. Malheureusement , junior sera englouti par les eaux.

A l’arrivée des secours , junior est introuvable, la gendarmerie du coin alertée va essayer de faire des recherches poussées et le corps sans vie du petit sera retrouvé plusieurs kilomètres plus loin au lieu dit Cogefar toujours dans le troisième arrondissement.

Les parents du jeune garçon sont depuis ce lundi inconsolables eux qui ont perdu leur domicile il y’a quelques mois dans un incendie.