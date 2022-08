CAMEROUN :: Mairie de Douala 2è:les recettes en hausse de 67,85% :: CAMEROON

C’est l’une des annonces fortes de la session ordinaire du dernier Conseil municipal de la Commune d’Arrondissement de Douala 2ème qui s’est tenu jeudi le 11 août 2022 .

Me Denise Fampou le maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 2ème qui présidait cette session a présenté aux à l’assemblée constituée des autres membres du conseil et de l’autorité préfectorale le bilan d’exécution du budget de l’exercice 2022 au 30 juin 2022.

On retiendra donc de cet exposé que : « Les résultats obtenus de l’exécution à mi-parcours du budget 2022 font état au regard des performances de l’exercice 2021 d’une légère amélioration en ce qui concerne tant les recettes que les dépenses. Toutefois, des marges de progression existent pour un relèvement attendu du niveau de recouvrement des recettes nécessaire pour la commune qui doit faire face à d’importantes charges ».

Il faut noter que Le budget de la commune d’arrondissement de Douala IIème pour l’exercice 2022 initialement voté à 3 024 000 000 Fcfa et modifié suite à l’incorporation de l’excédent de l’exercice 2021 d’un montant de 457 078 820 Fcfa s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de FCFA 3 481 078 820 Fcfa. Le budget en question s’exerce dans un contexte conjoncturel marqué par des tensions inflationnistes post COVID qui impactent sur l’activité économique domestique ce qui mets Le total des recettes recouvrées au 30 juin 2022 à 1 876 617 604 Fcfa soit un taux de réalisation de 53,91% par rapport aux prévisions de l’exercice contre un taux de recouvrement de 38, 90% enregistré en 2021 à la même période.

Mé Denise Fampou précisera donc qu’« Il y a lieu de relever à cet effet une évolution positive des recouvrements…Par ailleurs, on peut constater un léger recul dans le recouvrement des taxes indirectes 57,10% contre 62,15% en 2021. En revanche, les recettes d’origine fiscale affichent une tendance à la hausse de 67,86% contre 36,86% en 2021. Ceci est dû au paiement des arriérés des CAC ».

Sur les activités menées au cours de la période de référence,on cite: la tenue de la session du conseil municipal le 17 mars consacrée au vote du compte administratif, l’organisation des activités de la célébration de la 37eme Edition de la Journée Internationale de la Femme, l’inauguration de la Maison de la Jeune Fille CHANTAL BIYA, la remise des denrées alimentaires aux musulmans de Douala 2eme à l’occasion du jeûne du Ramadan. Au plan administratif, Mme le maire a aussi tenu compte des mouvements de personnels (nominations), la préparation de la session paritaire d’avancement du personnel. En matière de vie associative ont été réalisés: l’organisation du concours de l’association féminine la plus citoyenne à l’occasion de la fête des mères, la poursuite de l’accompagnement des associations féminines pour la création d’une coopérative.

Côté social, il y a eu des causeries éducatives pour une cinquantaine de couples aspirant au mariage, la résolution des conflits conjugaux pour les ménages en difficulté, des aides financières pour les familles démunis et vulnérables soit 01 aide scolaire, 14 aides pour AGR, 04 aides maladies et 10 aides voiturettes pour handicapés moteurs, etc. En matière d’État civil au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022, ont été dressés au total 544 actes de naissance, 47 actes de mariage et 47 actes de décès.

Néanmoins dans son élan La Mairie prévoit pour le second semestre « l’amélioration du rendement de taxes communales indirectes, l’intensification de lutte contre l’insalubrité et le désordre urbain en vue d’une participation réussie au concours “Villes Propres” lancé par le MINHDU. Nous allons continuer avec ardeur l’exécution des projets présents dans le plan de campagne ».