« Kod’a Mboa » ou l’amour du terroir est le thème que les ancêtres du peuple Sawa ont choisi pour l’édition 2022 du Ngondo

Sa Majesté Gaston Mbodi Epée, chef supérieur du canton Bassa du Wouri; Sa Majesté Eboumbou Duala Manga Bell, chef supérieur du canton Bell; Sa Majesté Louis Din Dika Akwa le nouveau chef du canton Akwa; Le secrétaire général du Ngondo, Pamphile Yobé; Le coordinateur des festivités du Ngondo, Georges Dooh-Collins; Le trésorier du Ngondo, Mr. Épée étaient face à la presse ce mardi 16 Août histoire de présenter aux hommes et femmes de médias les contours de la thématique 2022 du Ngondo, et surtout rapport des activités du Ngondo de l’an dernier.

Face aux journalistes,Le panel s’est longuement attardé sur le sens des mots chez les bantous pour véritablement expliquer la pertinence du thème tant est-il qu’ils renvoie à plusieurs acceptions et à divers degrés de perception.

« Kod’a Mboa » Le thème 2022 vient interpeller tous et chacun à dire non au tribalisme et à dire Oui à la promotion des valeurs de citoyenneté, de tolérance, de respect car, comme le souhaite le Ngondo :« toi qui es ma sœur, toi qui es mon frère, mon terroir est le tien et tes batailles sont les miennes. Le Terroir, la Patrie, c’est Toi, c’est Moi, c’est Nous ».