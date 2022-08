CAMEROUN :: Après 26 ans de mariage, elle nie la paternité de son mari sur son fils :: CAMEROON

C’est un homme abattu qui s’est présenté la semaine dernière devant le juge. Yves veut obtenir la rupture de son mariage d’avec Isabelle, son épouse. Il a expliqué qu’il y a 26 ans qu’il s’est uni à cette dernière. De leur union, sont nés trois enfants âgés respectivement de 25, 20 et 18 ans. Mais sa vie a basculé le 21 décembre 2016.

Ce jour-là, Isabelle a déserté le domicile conjugal, sans un réel malentendu et n’a plus donné des nouvelles. Voilà six ans que ça dure. Répondant à la question du juge sur le lieu de résidence actuel de sa femme, Yves affirme qu’elle vit en Europe. Ce qui l’énerve le plus est que depuis son départ, Isabelle monte les enfants contre lui via les réseaux sociaux.

Cette attitude basée sur des mensonges a modifié l’atmosphère qui régnait entre ses enfants et lui. Il en veut pour preuve, le fait qu’Isabelle, depuis sa cachette, a fait savoir à leur fils aîné qui réside à l’étranger, qu’il n’est pas son véritable géniteur. Yves a sollicité la garde de ses deux derniers enfants mineurs. L’aîné ayant atteint la majorité. La suite de l’affaire aura lieu le mois prochain pour les réquisitions du ministère public.